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1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI: Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? Kura tarihi...

"Sınıflar ne zaman belli olacak 2024?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı 1.sınıf ve 5.sınıf şubeleri kura çekimi için geri sayım başladı. MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacağını duyurdu. Ders sıralarına dönüş için bekleyen binlerce öğrenci "1. sınıf ve 5. sınıf kura çekimi ne zaman?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İlk ders zili çalacak 9 Eylül Pazartesi günü çalacak. Peki; 2024-2025 sınıf kuraları çekildi mi, sınıflar ne zaman belli olacak? İşte, MEB ile sınıf belirleme kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi hakkında detaylar…

12:26 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Sınıf kuraları ne zaman çekilecek 2024?
Sınıf kuraları ne zaman çekilecek 2024?

"2024-2025 sınıf kuraları çekildi mi, sınıflar ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB ile sınıf belirleme kura sonuçları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerini kura çekimi ile belirleyecek. e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek 1 sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları için araştırmalar okulların açılmasına kısa bir süre kala hız kazandı. Peki; 2024-2025 sınıf kuraları açıklandı mı, sınıf belirleme kurası ne zaman çekilecek? İşte e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerini kura çekimi ile belirleyecek.

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER KURA İLE E OKUL ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA BELİRLENECEK!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

Sınıf belirleme kura sonuçları MEB e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek.

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#sınıflar ne zaman belli olacak?
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1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI: Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? Kura tarihi...