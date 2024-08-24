1. ve 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI: Sınıflar ne zaman belli olacak 2024? Kura tarihi...

"2024-2025 sınıf kuraları çekildi mi, sınıflar ne zaman belli olacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MEB ile sınıf belirleme kura sonuçları araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerini kura çekimi ile belirleyecek. e-Okul sistemi üzerinden sorgulanabilecek 1 sınıf ve 5. sınıf kura sonuçları için araştırmalar okulların açılmasına kısa bir süre kala hız kazandı. Peki; 2024-2025 sınıf kuraları açıklandı mı, sınıf belirleme kurası ne zaman çekilecek? İşte e-okul ile 1. sınıf ve 5. sınıf belirleme kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

1. SINIF VE 5. SINIF BELİRLEME KURASI YAPILACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl ilk kez 1. sınıf ve 5. sınıf şubelerini kura çekimi ile belirleyecek.

SINIF BELİRLEME KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.

ŞUBE VE ÖĞRETMENLER KURA İLE E OKUL ÜZERİNDEN BAKANLIKÇA BELİRLENECEK!

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

"İlkokula kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri ve öğretmenleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. İlkokulda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir." ve "Ortaokul ve imam-hatip ortaokuluna kaydı yapılan öğrencilerin şubeleri kura yöntemi ile e-Okul sistemi üzerinden Bakanlıkça belirlenir. Bu okullarda şube değişikliği, velinin yazılı talebi üzerine rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu alınarak okul yönetimince o ders yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere yapılabilir."

SINIF BELİRLEME KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB, 2024-2025 eğitim öğretim yılı itibariyle 1. sınıf ve 5. sınıf Öğrenci kayıtlarını e-Okul üzerinden otomatik olarak yapacak ve bakanlığın elektronik sistemi üzerinden sınıflar belirlenecek.

1. VE 5. SINIF ŞUBE BELİRLEME KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınıf belirleme kurası 28-30 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek.