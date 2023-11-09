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10 Kasım Cuma (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da otobüs, metro, tramvay, marmaray, vapur için açıklama

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, özellikle Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek anma etkinliklerine katılmak isteyen vatandaşlar, toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Ulaşım araçları en son 29 Ekim tarihinde ücretsiz olarak kullanılabilmişti. Peki, 10 Kasım'da toplu ulaşım ücretsiz mi, bedava mı? İşte detaylar.

12:07 - 9/11/2023 Perşembe
Yeni Şafak
10 Kasım

10 Kasım

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 85'inci yıl dönümünde tüm yurtta saygıyla anılacak. Resmi törenle başlayan 10 Kasım, Anıtkabir’deki halk ziyareti ve kent genelinde gerçekleşen anma programlarıyla sürecek. Ankara, İstanbul ve yurdun birçok ilinde devam edecek törenlerde toplu ulaşım araçlarını kullanmak isteyenler de 10 Kasım'da toplu taşıma araçlarının bedava olup olmadığına odaklandı. Milli ve dini bayram günlerinde otobüsler, metro, vapur ve tramvay hatları ücretsiz olarak hizmet veriyor. Peki, 10 Kasım'da İETT otobüsler, metro, vapur, tramvay ücretsiz mi?

10 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

10 Kasım’da toplu taşıma araçlarının ücretsiz olması yönünde Anakara ve İstanbul Büyük Şehir Belediyeleri tarafından resmi bir karar alınmadı. 10 Kasım Cuma Atatürk'ü Anma Gününün resmi tatil olmaması dolayısıyla İETT ve diğer ulaşım araçları ücretsiz olmayacak. Geçtiğimiz yıllarda da olduğu gibi 10 Kasım'da İETT (otobüs, metrobüs, metro, tramvay) ücretsiz olarak hizmet vermeyecek ve normal ücret tarifesi uygulayacak.

10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?

10 Kasım Atatürk’ü Anma veya Atatürk haftası olarak farklı isimlerde kutlanıyor. 10 Kasım 1938 yılında Atatürk’ün vefatının ardından Ulusal Yas ilan edilmiştir.10 Kasım tarihi resmi tatil değildir. Bu yıl 10 Kasım cuma gününe denk gelmektedir.

Cuma günü ülke genelinde kamu kurumlarında, okullarda ve çeşitli yerlerde etkinlikler düzenlenecek ve Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 85. yıl dönümü anılacak.




#10 kasım
#toplu taşıma
#ücretsiz toplu taşıma
7 dakika önce
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10 Kasım Cuma (yarın) toplu taşıma ücretsiz mi? 10 Kasım'da otobüs, metro, tramvay, marmaray, vapur için açıklama