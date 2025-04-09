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114. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ 2025: Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

114. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ 2025: Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

16:009/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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114. dönem ÖGG sınav tarihi ne zaman?
114. dönem ÖGG sınav tarihi ne zaman?

Özel Güvenlik Görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 114. dönem ÖGG sınav takvimine kilitlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenecek olan 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavları, nisan ayında yapılacak. Güvenlik sektöründe kariyer hedefleyenlerin merakla beklediği yazılı sınavın tarihi belli oldu. İşte 2025 yılı Özel Güvenlik Sınavı'na dair detaylar ve sınav günü…

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 114. dönem ÖGG sınavı için geri sayıma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavları Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, sınav tarihine kısa bir süre kala hazırlıklarını hızlandırdı. Kritik sınavın günü ve detayları için gözler artık resmi takvimde.

114. DÖNEM ÖGG SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

114. dönem Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi Sınavı, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından belirlenen takvime göre 12 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Takvim doğrultusunda 114. Özel Güvenlik (ÖGG) Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitim sınavı 12 Nisan Pazar günü saat 10:00'da uygulanacak.

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