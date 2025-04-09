114. DÖNEM ÖGG SINAV TARİHİ 2025: Özel Güvenlik Sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, 114. dönem ÖGG sınavı için geri sayıma geçti. Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklamaya göre, 114. Temel Eğitim ve 90. Yenileme Eğitimi sınavları Nisan 2025’te gerçekleştirilecek. Güvenlik sektöründe görev almak isteyen adaylar, sınav tarihine kısa bir süre kala hazırlıklarını hızlandırdı. Kritik sınavın günü ve detayları için gözler artık resmi takvimde.