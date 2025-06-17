Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından düzenlenen 115. dönem Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi sınavına dair takvim netleşti. Silahlı ve silahsız özel güvenlik görevlisi olmak isteyen binlerce aday, "115. dönem ÖGG sınavı ne zaman, saat kaçta?" sorusuna yanıt ararken, sınavın detayları da belli oldu.

Sınav Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

Özel Güvenlik sınavı, 29 Haziran 2025 Pazar günü saat 10.00'da yapılacak. Sınav süresi adayların sınav türüne göre değişiklik gösteriyor.

Silahlı sınava katılacaklar 100 genel soru ve 25 silah bilgisi sorusu olmak üzere toplam 150 dakika, silahsız sınava girecekler ise yalnızca 100 genel soruyu yanıtlayacak ve sınava 120 dakika süre ayrılacak.

Silah farkı sınavına katılan adayların ise 25 silah bilgisi sorusunu 30 dakikada tamamlamaları gerekiyor. Sınav süresince ilk 30 dakika ve son 20 dakika sınav salonundan çıkış yasak olacak.

Sınav Giriş Belgeleri Ne Zaman Yayınlanacak?

Özel güvenlik eğitim kurumları, kursiyerlerin fotoğraflarını ve kimlik bilgilerini ÖGNET sistemine yükledikten sonra sınav giriş belgeleri hazırlanacak. Bu belgeler 31 Mayıs-14 Haziran 2025 tarihleri arasında adaylara teslim edilecek. Adayların doğru bilgileri kontrol etmeleri önem taşıyor.

Sınavda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Sınavda 100 adet çoktan seçmeli soru adaylara yöneltilecek ve her soru 1 puan değerinde olacak. Aynı soru grubuna sahip adayların yan yana veya arka arkaya oturmasına izin verilmeyecek. Silah farkı sınavına girenler için ise 25 soruluk silah bilgisi testi yapılacak ve her soru 2 puan üzerinden değerlendirilecek. Başarı puanı 50 olarak belirlendi.







