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15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Atama puan hesabı nasıl yapılacak? KPSS puanı şartı

15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman? Atama puan hesabı nasıl yapılacak? KPSS puanı şartı

20:5016/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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MEB, sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin detayları paylaştı
MEB, sözleşmeli öğretmenlik atamalarına ilişkin detayları paylaştı

Sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvuru tarihleri belli oldu. Milli Eğitim Bakanlığı, 10 bini Milli Eğitim Akademisi Kadrosuna alınacak olan 25 bin öğretmen atamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Şu an için 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı başvurularına yönelik takvim belirlenirken, Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Peki 15 bin sözleşmeli öğretmen başvuruları ne zaman başlayacak? Atama puan hesabı nasıl ve KPSS puan şartı nedir? İşte MEB 15 bin sözleşmeli öğretmen atamaları hakkındaki son gelişmeler.

Sözleşmeli öğretmenlerin heyecanla beklediği atama detayları belli olmaya başladı. MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamalarına ilişkin başvurular 21 Nisan'da başlayacak ve 5 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. 15 bin sözleşmeli öğretmenlik atamalarında başvurularında 2024 KPSS puanı esas alınacak. İşte sözleşmeli öğretmenlik atamalarındaki son durum.


15 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI


Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuruların 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacağını bildirdi.


MEB'ten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, öğretmen ataması için 10 bini Milli Eğitim Akademisine olmak üzere 25 bin kadro ihdası yapıldığı müjdesi verdiği hatırlatıldı.


Bu kapsamda, 2024 KPSS puanı doğrultusunda istihdam edilecek 15 bin öğretmen adayı için ön başvuruların alınıp puan sıralamasına göre alan kontenjanlarının üç katı adayın sözlü sınava çağrılacağı, sonrasında KPSS ve sözlü sınav puanlarının yüzde 50'sinin alınmasıyla oluşacak atamaya esas puan üstünlüğüne göre sözleşmeli öğretmen ataması yapılacağı belirtildi.


ÖĞRETMEN ALIMINDA KONTENJANLAR 18 NİSAN'DA İLAN EDİLECEK


Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Bu doğrultuda 2025 yılı 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı kapsamında, alanlar itibarıyla kontenjan dağılımı ve başvuruya ilişkin diğer detayların yer alacağı duyuru, 18 Nisan 2025'te ilan edilecek olup başvurular, 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınacaktır. Süreç sonucunda sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilecektir.


Milli Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacaktır. Geleceğimizi inşa edecek nesillerin yetiştirilmesinde görev almak üzere eğitim ailemize yeni katılacak öğretmenlerimizin atanma işlemlerinin her aşamasındaki tüm çalışmalar, mevzuat çerçevesinde titizlikle yürütülecektir. "


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