Yarıyıl tatili ile ilgili araştırmalar Ocak ayına kısa bir süre kala hız kazandı. MEB takvimi ile belirlenen program kapsamında öğrenciler sömestr tatiline çıkacak. Yoğun ders ve sınav temposuna iki hafta ara verecek öğrenciler okullar ne zaman kapanacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki; sömestr tatili ne zaman başlayacak? 15 tatil ne zaman? İşte 2025 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil tarihleri haberimizde...
15 tatil ne zaman sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Okullarda birinci dönem son sınavları yapılırken öğrencilerin gözü 15 tatil tarihine çevrildi. Peki 2025 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak/sona erecek?
15 tatil (sömestr tatili) ne zaman başlayacak?
20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci ara tatil ne zaman 2025?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025'te sona erecek.
Okullar ne zaman kapanacak 2025?
11 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.