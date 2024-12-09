15 tatil ne zaman sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ilk dönemin bitmesine artık çok az bir süre kaldı. Okullarda birinci dönem son sınavları yapılırken öğrencilerin gözü 15 tatil tarihine çevrildi. Peki 2025 Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak/sona erecek?