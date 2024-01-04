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Okullarda ilk dönem karne günü için geri sayım! 1.dönem sonu karne günü ne zaman, hangi tarihte?

Okullarda birinci dönemim bitmesine kısa bir süre kaldı. Ara tatil sonrası öğrenciler 20 Kasım Pazartesi günü ders başı yaptı. Yarıyıl tatiline girmeden öğrenciler 1. dönem karnelerini alacaklar. Peki, 2024 okullarda yarıyıl tatili öncesi karne güne zaman? 1. dönem ne zaman bitiyor, karne alma tarihi ne olacak? İşte ayrıntılar...

11:48 - 4/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Karne günü
Karne günü

Karneler ne zaman verilecek sorusu, Ocak ayına girilirken öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Ara tatilin üzerinden uzun bir süre geçmesi üzerine gözler 15 tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?

Okullarda 1. dönem sonu karneleri ne zaman verilecek?

2023-2024 yılı ilk dönemi 22 Ocak 2023 tarihi itibarıyla sona erecek ve öğrenciler bu tarihte karnelerini alabilecek. Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. 1. dönem sonu karneleri ise 19 Ocak 2024 Cuma günü dağıtılacak.

İkinci dönem ne zaman başlayacak?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak.

İkinci ara tatil tarihleri 2024

İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.

Yaz tatili ne zaman 2024?

11 Eylül 2023'te başlayan 2023-2024 eğitim öğretim dönemi, 14 Haziran 2024'te sona erecek.




#karne günü
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#yarıyıl tatili
#meb takvimi
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