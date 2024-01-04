Karneler ne zaman verilecek sorusu, Ocak ayına girilirken öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya başladı. Ara tatilin üzerinden uzun bir süre geçmesi üzerine gözler 15 tatil takvimine çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimi ile yarıyıl tatili (sömestr tatili) tarihlerini duyurdu. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri karnelerin verileceği ocak ayına kadar ilk döneme devam edecekler. Peki, 1. dönem ne zaman bitiyor, karneler ne zaman dağıtılacak?