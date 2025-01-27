Yarıyıl tatili devam ediyor. 2025 MEB takvimi ile belirlenen program kapsamında öğrenciler sömestr tatiline devam ediyor. Yoğun ders ve sınav temposuna iki hafta ara verecek öğrenciler okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt aramaya koyuldu. Peki; sömestr tatili ne zaman bitecek? 15 tatil ne zaman bitiyor? İşte 2025 Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 15 tatil tarihleri haberimizde...
15 tatil ne zaman bitecek sorusu sıklıkla araştırılmaya devam ediyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılı içerisinde ikinci dönemin açılmasına artık çok az bir süre kaldı. Okullarda ikinci dönem hazırlıkları yapılırken öğrencilerin gözü 15 tatil bitiş tarihine çevrildi. Peki 2025 Yarıyıl tatili ne zaman sona erecek?
15 tatil (sömestr tatili) ne zaman bitecek?
20 Ocak 2025 Pazartesi başladı ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.
İkinci ara tatil ne zaman 2025?
Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatil 31 Mart 2025 Pazartesi başlayacak, 4 Nisan 2025'te sona erecek.
Okullar ne zaman kapanacak 2025?
11 Eylül 2024'te başlayan 2024-2025 eğitim öğretim dönemi, 20 Haziran 2025 Cuma günü sona erecek.