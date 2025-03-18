18 Mart, Çanakkale Zaferi’nin 110. yıl dönümü olarak tüm Türkiye'de büyük bir coşkuyla kutlanacak. Ancak bu önemli günün resmi tatil olup olmadığı ve bankalar, noterler, eczanelerin açık olup olmayacağı merak kazandı.

18 Mart 2025 Resmi Tatil Mi?

18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü, resmi tatil olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle, kamu kurumları, okullar, özel sektör ve diğer tüm işyerleri normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Ancak, Çanakkale Zaferi'nin ulusal anlamı göz önünde bulundurularak, bazı illerde yerel yönetimler tarafından okullarda törenler ve etkinlikler düzenlenebilir. Bu tür etkinliklere bağlı olarak bazı yerlerde yarım gün tatil uygulamaları yapılabilir.

18 Mart bankalar, noterler, eczaneler açık olacak mı?

2024 yılında 109. yıl dönümü kutlanan 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü münasebetiyle bugün kamuda tatil olup olmadığı sorgulandı. Ülke genelinde çeşitli törenler ve coşkulu kutlamaların Mart Pazartesi günü resmi tatil olmadığı için tüm hastaneler, bankalar ve eczaneler açık. 18 Mart Pazartesi günü tüm kurum ve kuruluşlar normal mesai saatlerinde hizmet verecek.







