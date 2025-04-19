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19 Nisan 2025 Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

19 Nisan 2025 Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

14:0119/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbullular 19 Nisan Cumartesi günü M2 metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonlarının neden kapalı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 19 Nisan 2025 Taksim ve Şişhane metrosu neden kapalı? Şişhane ve Taksim durağı ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda bazı duraklar kapatılıyor.

19 NİSAN CUMARTESİ TAKSİM VE ŞİŞHANE METRO DURAKLARI NEDEN KAPALI?

CHP, bugün saat 19.00'da Taksim Tünel'de Filistin'e destek eylemi yapılacağını duyurmuştu. İstanbul Valiliği de güvenlik gerekçesiyle Taksim ve Şişhane metro duraklarını kapatma kararı aldı.

METRO İSTANBUL: BAZI DURAKLAR 15.00’TE KAPANIYOR

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim’e ulaşımı sağlayan bazı metro duraklarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Bu düzenleme, hem vatandaşların hem de toplu taşımanın güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.

VATANDAŞLARA ALTERNATİF ULAŞIM UYARISI

Yetkililer, Taksim'e ulaşmak isteyen vatandaşların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini belirtti. Metro hatlarını kullanacak kişilerin güncel durumu Metro İstanbul’un resmi kanallarından takip etmeleri tavsiye ediliyor.

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