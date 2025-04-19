19 Nisan 2025 Taksim metrosu neden kapalı? Taksim metrosu ne zaman açılacak?

İstanbul Valiliğinin kararı kapsamında Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı'nda bazı duraklar kapatılıyor.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, güvenlik tedbirleri kapsamında bugün saat 15.00 itibarıyla Taksim’e ulaşımı sağlayan bazı metro duraklarının geçici olarak kapatılacağı bildirildi. Bu düzenleme, hem vatandaşların hem de toplu taşımanın güvenliğini sağlamak amacıyla alındı.