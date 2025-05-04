1991'den beri kırılamayan, Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir? İşte Milyoner sorusunun cevabı

ATV'nin izlenme rekorları kıran Kim Milyoner Olmak İster? 1142. yeni bölümüyle yeni sezonuna merhaba dedi. Dünyada da ilgiyle takip edilen Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının bu akşam ekranlara gelen yeni bölümündeki zor soru ise izleyicilerin ilgisini çekti. Sosyal medyada da konuşulan sorunun doğru yanıtı internette araştırılırken, yarışmacının hangi cevabı verdiği de merak edildi. İşte o sorunun yanıtı.





SORU: 1991'den beri kırılamayan, Mike Powell'a ait uzun atlama dünya rekoru kaç metredir?





CEVAP: D 8,95

A: 5,95

B: 6,95

C: 7,95

D: 8,95

Mike Powell kimdir?

Michael "Mike" Anthony Powell 10 Kasım 1963 Philadelphia, Pensilvanya doğumlu Amerikalı eski atlet. Uzun atlama branşında yarışan Hellmann, 1991 ve 1993 yıllarında dünya şampiyonu oldu. 1991 Dünya Şampiyonası'nda elde ettiği 8,95 metrelik derecesiyle dünya rekorunu elinde bulundurmaktadır.





Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.





Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?