MEB ikinci dönem birinci ortak sınavlar Mart ayında uygulandı. Öğrenciler için sırada 2. dönem 2. sınavlar var. MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinin değiştiğini açıkladı. 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tarihi...
Okullarda 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?
8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2.yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurdu.
MEB'DEN YENİ SINAV DUYURUSU
Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.
Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.
8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.
Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.