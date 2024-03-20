Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılının ikinci yarısına 5 Şubat itibarıyla başlıyor. Okulların açılmasıyla MEB ortak sınav tarihleri merak konusu oldu. Peki, 2. dönem 1. sınavlar ne zaman yapılacak? 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı ortak sınav örnek soruları ve ortak sınav tarihleri...