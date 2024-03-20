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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yeni ortak sınav tarihi açıklaması! 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı 2.dönem 2.ortak sınav tarihlerinde değişiklik yaptığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2. ortak sınavları öne çekildi. Peki, 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte değişen ortak sınav tarihleri...

09:56 - 20/03/2024 среда
Yeni Şafak
MEB
MEB

MEB ikinci dönem birinci ortak sınavlar Mart ayında uygulandı. Öğrenciler için sırada 2. dönem 2. sınavlar var. MEB 2. dönem 2. ortak sınav tarihlerinin değiştiğini açıkladı. 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak? İşte tarihi...

Okullarda 2. dönem 2. ortak sınavlar ne zaman yapılacak?

8 ve 12. sınıf öğrencilerinin 2.dönem 2.yazılı sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı https://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden yaptığı paylaşımda yeni tarihleri duyurdu.

MEB'DEN YENİ SINAV DUYURUSU

Yapılan duyuruda; "Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında eğitimlerine devam eden 8 ve 12. sınıf öğrencilerine yönelik haziran ayı içerisinde merkezî sınavlar yapılacağından bu sınıf düzeyindeki öğrencilerin sınav tarihleri bir hafta öne alınmıştır.

Bilindiği üzere Bakanlığımıza bağlı resmî ve özel örgün eğitim kurumlarında 2023-2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 27 Mayıs - 07 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

8. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav" 2 Haziran 2024 tarihinde; 12. sınıf öğrencilerine yönelik gerçekleştirilecek "Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)" ise 8-9 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacaktır.

Bu sebeple 8 ve 12. sınıflarda eğitimlerine devam eden öğrencilerin, 2023/2024 eğitim öğretim yılı 2. dönem 2. yazılı sınavları 20 Mayıs - 31 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir." denildi.



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