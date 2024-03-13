MEB ikinci dönem birinci yazılı sınav tarihleri açıklandı! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı ortak sınav örnek soruları

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönem birinci yazılı sınavlara ilişkin örnek soru kitapçıkları, her sınıf düzeyinde hazırlanarak soruların çözüm videolarıyla beraber öğrencilerin erişimine açıldı.
2. DÖNEM 1. ORTAK SINAVLAR NE ZAMAN?
Tam gün eğitim veren okullar ve sabahçı gruplar için ortak yazılı sınavlar;
6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.
6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.
9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 09:40 - 10:20 arasında olacak. Sınavda 7 soru sorulacak.
9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 09:40 - 10:20 arasında gerçekleşecek. Sınavda 8 soru sorulacak.
Öğlenci gruplarda ortak yazılı sınavlar;
6. sınıf Türkçe dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak ve 16 soru sorulacak, 40 dakika süre verilecek.
6. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında uygulanacak. Sınavda 10 soru olacak ve 40 dakika süre verilecek.
9. sınıf Türk Dili Edebiyatı Dersi sınavı 26 Mart günü saat 14:00 - 14:40 arasında olacak. Sınavda 7 soru sorulacak.
9. sınıf Matematik dersi sınavı 27 Mart günü 14:00 - 14:40 arasında gerçekleşecek. Sınavda 8 soru sorulacak.
MEB ORTAK SINAV SORU DAĞILIM TABLOLARI YAYIMLANDI
Millî Eğitim Bakanlığınca, il, ilçe ve okul genelinde yapılacak ortak sınavlar öncesinde il sınıf/alan zümrelerince oluşturulacak konu soru dağılım tablolarına örnek teşkil edecek tablolar yayımlandı.