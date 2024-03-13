MEB ikinci dönem birinci yazılı sınav tarihleri açıklandı! 6,7,8,9,10,11,12. sınıf 2. dönem 1. yazılı ortak sınav örnek soruları

MEB tarafından 2024 yılında 2 Haziran’da organize edilecek LGS sınavının başvuru tarihi açıklandı. LGS başvuru kılavuzuyla beraber sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve sınav giriş belgesi tarihi de belli oldu. LGS kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. İşte LGS başvuru ekranı...