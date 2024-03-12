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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) başvurularında tarih belli oldu! LGS sınavı ne zaman 2024?

MEB tarafından 2024 yılında 2 Haziran’da organize edilecek LGS sınavının başvuru tarihi açıklandı. LGS başvuru kılavuzuyla beraber sınav sonuçlarının açıklanma tarihi ve sınav giriş belgesi tarihi de belli oldu. LGS kapsamında 2 Haziran'da yapılacak merkezi sınav başvuruları, 18-29 Mart'ta "e-Okul" üzerinden isteğe bağlı gerçekleştirilecek. İşte LGS başvuru ekranı...

14:34 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
LGS
LGS

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 2 Haziran'da gerçekleştirilecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için başvuru tarihi belli oldu. LGS başvuru 18 Mart 2024 Pazartesi günü başlayacak 29 Mart 2024 Cuma günü sona erecek.

MEB LGS başvuruları nasıl yapılacak?

Sınava katılım isteğe bağlı olup katılmak isteyen öğrenciler başvurularını elektronik ortam üzerinden yapabilecek.

Okul müdürlükleri başvuru işlemleri ile ilgili öğrencilere rehberlik edecek ve sınav başvuruları 1 Nisan 2024 tarihine kadar okul müdürlükleri tarafından onaylanacak.

Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gören öğrenciler ise başvurularını yayımlanan kılavuzda bulunan formu doldurarak yapacak.

Öğrenciler, başvurularının yapılıp yapılmadığını elektronik ortamdan takip edebilecek.

LGS ücreti ne kadar 2024?

LGS başvurusu isteğe bağlı olacak ve başvuru gerçekleştiren öğrenciler hiçbir ücret ödemeyecek.

LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 24 Mayıs 2024’ten itibaren elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenecek ve onaylandıktan sonra öğrencilere teslim edilecek. Öğrenciler sınava gelirken fotoğraflı onaylı giriş belgeleri ile geçerli kimlik belgelerini yanlarında bulunduracaklar.




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