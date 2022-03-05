Özgün Bekçi alımı ilanı Resmi Gazetede 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?
ÖZGÜN HABERLER

Bekçi alımı ilanı Resmi Gazete’de: 2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?

Dün akşam 2022 bekçi alımı ile ilgili sevindirici haber Resmi Gazete'de yayımlandı. 3.000 bekçi alımına ilişkin merakla beklenen açıklama geldi. Yurt genelinde bekçi olmak isteyen binlerce aday için heyecanlı süreç başlıyor. Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Nasıl bekçi olunur? Detaylar haberimizde...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Nasıl bekçi olunur?
2022 Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alım şartları nelerdir?Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçilik başvurusu nasıl yapılır? Bekçilik başvuru şartları nelerdir? Nasıl bekçi olunur?

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi.

"Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği Başkanlığı, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne yeni kadrolar ihdas edildi.

Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 3 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.

Ayrıca Avrupa Birliği Başkanlığına 2 genel müdür yardımcısı ve 4 şube müdürü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğüne de Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı kadroları ihdas edildi.

2022 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi başvuruları ne zaman başlıyor?

Çarşı ve mahallelerin güvenliği için Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilecek bekçi alımı için tarih henüz belli olmadı.Bekçi alım başvuru tarihi henüz belli değil.

2022 bekçi alım başvuru şartları nelerdir?

  • Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,
  • En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
  • Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
  • En az 167 cm boyunda olmak,
  • Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
  • Kamu haklarından mahrum olmamak,
  • kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
  • Memuriyete engel bir hali bulunmamak (657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesinde belirtilen şartları taşımak), Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak, Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
  • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
  • 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (02/07/2000 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (02/07/1988 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
  • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
  • Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
  • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak, başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
  • Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak.

3 bin Bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
ÖZGÜN
3 bin Bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor?
Yapımı aylar sürüyor

Yapımı aylar sürüyor

Gören gerçek sanıyor, Türkiye'nin bir çok ilinden teklif geliyor.
SGK uyardı: Kontrol edin

SGK uyardı: Kontrol edin

​Yapmayan hizmetten yararlanamayacak.
İşgalde 10uncu gün: Silahlar susacak mı? Rus ordusundan geçici ateşkes ve insani koridor adımı

Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada

Ukrayna'da insani koridorların açılmasıyla halk tren garlarına akın etti: İzdiham anları kamerada

​Burdur'da yoldan çıkan araç istinat duvarına çarptı.

Putin'e yakın Rus zenginlere darbe üstüne darbe.

Mersin'deki yoğun yağışlar sonrası ortaya çıktı.

ABD harekete geçti: Yakından takip ediyoruz.

Dev ​yatırımlar için geri sayım başladı.

​Altı metrelik kar sonrası açılan yollar tünelleri andırıyor.

Ankara'daki trafik magandası gözaltına alındı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.