3.250 Bekçi alınacak! Bekçi alımı başvuruları ne zaman başlıyor? Bekçi alımı için beklenen müjde geldi! Çarşı ve Mahalle Bekçiliği başvuru işleminde bulunmak isteyen vatandaşlar bekçi alımının ne zaman yapılacağını merak edilirken son dakika kararı Resmi Gazete ile duyuruldu. 2022 yılının ilk Bekçi alımlarının 3 bin 250 kontenjanla yapılacağı açıklandı. Peki, 3 bin 250 bekçi alımı için başvuru şartları nelerdir? 3 bin Bekçi alımı 2022 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte bilinmesi gereken tüm detaylar...

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