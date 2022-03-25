Özgün 2022 Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?
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2022 Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?

Son zamanlarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi tapu kadastro parsel sorgulama işlemi olabilir. Bu işlem taşınmaz almayı planlayan vatandaşların sıklıkla başvurduğu bir işlem olarak geçer. TKGM parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 ​Tapu kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?
2022 ​Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?

Tapu Kadastro parsel sorgulama ile ilgili vatandaşlarımız tarafından oldukça soru mevcut. Tapu Kadastro parsel sorgulama işlemi ile hem bir taşınmazın tapudaki yerini öğrenebilir, hem de haritadaki bir taşınmazın ada ve parsel numaralarına ulaşabilirsiniz. Cep telefonlarından ve bilgisayar aracılığıyla ulaşılan TKGM parsel sorgulama sayfası ile bir konuta dair elinizdeki bilgileri de teyit edebilirsiniz. 2022 Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir? Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır? İşte haberimizin detayları sizlerle...

Tapu Kadastro parsel sorgulama nedir?

  • Satın alınmak istenilen, konut, arsa ve tarlaların ada parsel numaraları, tıpkı T.C. kimlik numarasında olduğu gibi bir göreve sahiptir. Bu bilgilerin doğruluğunu belediyelerdeki tapu kadastro idareleri, TKGM parsel sorgulama mobil uygulaması ve internet sitesi aracılığıyla kontrol edilebilmektedir ve bu işleme de tapu parsel sorgulaması denir.

Tapu Kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?

Tapu parsel sorgulama işlemini birkaç şekilde yapmak mümkündür.

İlk olarak sorgulama işlemi için taşınmazın kayıtlı olduğu belediyeye başvuru yapılarak gerçekleştirilebilir.

Tapu parsel sorgulaması, ikinci olarak TKGM’nin internet sitesi üzerinden yapılabilir.

Parsel sorgulama son olarak mobil uygulama üzerinden kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

İnternet üzerinden tapu kadastro parsel sorgulama nasıl yapılır?

  • İnternet üzerinden tapu parsel sorgulama işlemi için ilk olarak http://parselsorgu.tkgm.gov.tr internet adresine giriş yapın.
  • Açılan sayfada sol tarafta yer alan panele sorgulama yapmak istediğiniz taşınmazın il, ilçe, mahalle, ada ve parsel bilgilerini girin.
  • Bu işlemle sorgulamanın sonucunda çıkan bölge ile satın almayı planladığınız konutun konumunu karşılaştırabilirsiniz.
  • Yine aynı biçimde haritada yer alan bir taşınmazı seçerek, ada, parsel, konuta ait taşınmaz numarası, tapu alanı, bulunduğu pafta, bulunduğu mevkii ve taşınmazın niteliği, gibi öznitelik bilgilerine görebilirsiniz.
  • Tapu sorgulamasını cep telefonundan yapmak için TKGM parsel sorgulama mobil uygulamasını telefonunuza indirdin.
  • Sonra sorgulamak istediğiniz konutun bilgilerini sol üst köşedeki panele girin ve sorgulama işlemini başlatın.
  • İşlem sonucunda parsel sorgulaması yaptığınız taşınmazın öznitelik bilgilerine ulaşmakla birlikte, konutun konumunu da doğrulayabilirsiniz.

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