​2022 Yargıtay dosya karar sorgulama işlemi nasıl yapılır? Yargıtay dosya inceleme ve sonuçlanma ne kadar sürer?

Yargıtay, Türkiye'nin dört yüksek yargı organlarındandır. Bu birim son incelemeyi yapar. Yapmış olduğu görevi, adli yargıda temyiz incelemesi yapmak. Yargıtay dosya işlemleri ile ilgili merak edilen oldukça konu mevcut. Yargıtay dosya işlemleri konusu fazlaca araştırılmaktadır.

Yargıtay dosya sorgulamada GBT yani Genel Bilgi Toplama sistemi, tüm bilgilerinizin toplanmış olduğu bu belgelere sistemden giriş yaparak kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Yargıtay dosya sorgulama işlemi nasıl yapılır? Yargıtay dosya inceleme ne kadar sürer? İşte merak edilen her şey haberimizde...

Yargıtay dosya sorgulama işlemi nasıl yapılır?

Yargıtay dosya sorgulaması hakkında bilgileri merak eden Vatandaşlar kolay bir şekilde davaları hakkında internet üzerinden bilgi sahibi olabilecekler. Kişiler internet üzerinden Yargıtay'da olan dosyanın güncel durumunu ve yapılan işlemlerini kolay bir şekilde görebilmektedirler. Bunun için Yargıtay dosya sorgulama sitesine https://vatandasilam.yargitay.... bu internet adresinde ulaşarak; İl Adı, Mahkeme Türü, Mahkeme, Mahkeme Esas No, Sıra No, Mahkeme Karar No, Savcılık Esas No yazılan boşlukları doğru bir şekilde doldurduktan sonra sorgula butonuna tıklayarak gerekli bilgilere ulaşılabilmektedir.

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Yargıtay dosya inceleme ne kadar sürer?

Mahkemelerde Ceza Dairesinin bir dosyayı ortalama olarak inceleme süresi genellikle 352 gün olarak bilinmektedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında geçen ortalama sürenin ise 473 gün olarak bilinir. Genel olarak Yargıtay'da toplam 825 günlük bir inceleme süresi geçmektedir.



Yargıtay dosya sonuçlanma süresi ne kadar sürer?

Anayasa mahkemesinin en yüksek birimi olan Yargıtay'da herhangi bir dosyanın incelenip sonuçlanma süresi genellikle davaya ve dosyaya göre değişiklik gösterir. Bu süreler genellikle Yargıtay'a giden bir dosyanın görülmesi, kesin olmamakla beraber 1,5 yıl kadar sürebilen bir süre aralığı olmaktadır. Ayrıca bir dosyanın incelenmesi ve sonuçlanması sürecinin kısalması mümkün olabileceği gibi, uzaması da oldukça mümkündür.

E-Devlet üzerinden yargıtay dosya sorgulama nasıl yapılır?

Bir diğer sorgulama işlemlerini gerçekleştirebileceğiniz site ise e-devlet kapısıdır. İlk önce en yakın PTT şubesinden e-devlet şifresi edinmeniz lazım. Daha sonra e-devlet şifre ve T.C. kimlik no ile giriş işlemini yapabilirsiniz. Ardından

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https://www.turkiye.gov.tr/yar... bu linke tıklayarak da kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Sistemde Yargıtay dosya sorgulaması için, E-Hizmetler yazan bölüm üzerinden, Yargıtay bölümüne tıklayınız. Ardından Yargıtay bölümünün alt başlıkları arasından, Dava Dosya Sorgulama yazan başlığa tıklayınız. Buradan tüm dava bilgileri, gbt bilgileri, sabıka bilgileri vb. tüm bilgilerinize erişebilirsiniz.

Yerel mahkeme bilgileri ile yargıtay dosya nasıl sorgulanır?

Vatandaşlar tarafından Yargıtay'a giden bir dosyaları hakkında ne olup, bittiğini öğrenmek isterler. Bunun için kolay bir şekilde bir tık ile elinizin altından göndermiş olduğunuz dosya ile ilgili tüm bilgileri öğrenebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ilk önce Yargıtay Dosya Sorgulama resmî sitesine giriniz. https://vatandasilam.yargitay.... bu adrese tıklayarak da kolay bir şekilde sisteme girebilirsiniz. Daha sonra bu siteden dosya sorgulama sayfasına yönlendirme yapılmaktadır. Ardından açılan sayfada, Yerel Mahkeme Bilgileri ve Yargıtay Dosya Sorgulama bölümü bulunmaktadır. Bu iki kısımdan Yerel mahkeme olarak çıkan kısıma bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde griniz. İl Adı, Mahkeme Tür, Mahkeme Esas No, Mahkeme Karar No, Savcılık Esas No gibi bilgileri doldurunuz. Daha sonra sorgulama butonuna tıklayınız.

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