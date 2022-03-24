BAĞKUR başvurusu nasıl yapılır? Bağ kur Emeklilik Başvurusu için Gerekli Evraklar Nelerdir?

BAĞKUR emekli başvurusunun nasıl yapıldığına dair adaylar için merak konusu oldu. Peki, BAĞKUR başvurusu nasıl yapılır? BAĞKUR Emeklilik başvurusu için gerekli evraklar ve başvuru şartları neler?

BAĞKUR EMEKLİLİK BAŞVURU ŞARTLARI

Bağkur emeklilik kapsamında belirli şartları yerine getiren herkes emeklilik hakkını elde edebilecek. SGK kapsamındaki tüm haklardan aynı derece yararlanılan BAĞKUR kurumu emeklilik için öncelikli olarak yıl şartı önemlidir. Çünkü işe giriş yılınızın emeklilik süreçlerinde de farklılıkların oluşmasına neden oluyor.

1 Ekim 1999 öncesinde işe girenler

1 Ekim 1999 yılı ile 30 Nisan 2008 tarihlerinde işe girenler

2008 sonrasında işe girenler (1 Mayıs)

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1 Ekim 1999 öncesinde işe giriş yapan kadın BAĞKUR’lular prim gününde 20 yılı tamamlama sürelerine göre emeklilik 40 ile 58 yaş aralığında değişmektedir. Erken BAĞKUR’lular içinse prim gününde 25 yılı tamamlama sürelerine göre emeklilik 44-60 yaş aralığından değişmektedir.

1999-2008 tarihleri arasında çalışanlar 9000 gün prim ödemesi yapması ve 58 yaşını tamamlamaları sonucunda emekli olma hakkı kazanacaklardır.

2008 sonrası ile girenler için belirlenen şartlar ise; 9000 gün prim ödemesi yapılması ve 60 yaşında emekli olma sürecidir. Ancak burada bir konu bu şartların 2035 sürecine kadar geçerli olduğunun bilinmesi gerektiğidir. Bu sürece kadar bu şartları yerine getiren herkes emekli olabilir eğer süre size uymuyorsa 2035 yılından sonra geçerli olacak kanuna göre emekli olabileceksiniz.

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BAĞKUR BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BAĞKUR başvurusu için yapılması gereken işlemler;

Eğer ilk defa başvuru yapılacaksa sistemden ‘İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesi’ alacak ikametgahlarının yer aldığı Sosyal Güvenlik İl Müdürlüklerine başvurmaları gerekir.

Daha önceden var olan ve iptal edilen BAĞKUR sürecinden sonra tekrar başvuruda bulunmak istiyorsanız ‘Talep Dilekçesi’ ile Sosyal Güvenlik Merkezlerine müracaatları yeterli olacaktır.

BAĞKUR EMEKLİLİK BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

BAĞKUR emeklilik başvurusu için gerekli evraklar ile iki şekilde emeklilik başvurusu yapmanız mümkündür. Bu yöntemler;

e-Devlet üzerinden,

Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürlüğü’ne giderek yapılan başvurulardır.

Emeklilik şartı olan, yeterli gün prim ödemesinin yapılması ve yaş halinden uygunluk sağlandığı takdirde sistem üzerinden alacakları ‘Tahsis ve Talep Belgesi’ ile yukarıda belirtilen yöntemlerden herhangi biriyle başvuruyu yapmak süreci başlatmak için yeterli olacaktır.

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Başvuru sürecinin sonuçlanmasıyla BAĞKUR emekli maaşı kapsamında düzenli olarak aylık alımına başlangıcınız kurum tarafından yapılacaktır.