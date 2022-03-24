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2022 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar?

BAĞKUR emekli maaşına yapılan yeni yıl zamlarının ardından geçtiğimiz yıllara nazaran değişkenlik göstermiştir. En düşük emekli maaşının 2.500 TL belirlenmesinin akabinde BAĞKUR emekli maaşı sürecinde de değişmeler oldu. Peki, 2022 BAĞKUR Emekli maaşı ne kadar?

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Haber Merkezi Yeni Şafak
2022 bağkur emekli maaşı ne kadar?
​2022 BAĞKUR emekli maaşı ne kadar?

Yapılan son açıklamalara göre en düşük emekli maaşının belirlenmesinin ardından BAĞKUR emekli maaşı sürecinde de bir takım değişiklikler meydana geldi. Peki bu değişikler neler? Detaylar haberimizde.

2022 BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI

2022 sürecinde asgari ücrete yüzde 50,54 oranında gelen zamların ardından memurlar içinde açıklanan oran yüzde 30,5 olmuştur. Enflasyona göre belirlenen bu artışlar emekli maaşlarına da haliyle yansıyor. 2021 sürecinde en düşük esnaf BAĞKUR emekliklileri 1.912 TL alırken tarım BAĞKUR emeklileri 1.802 TL olarak belirlenmişken 2022 süreciyle alınan karar doğrultusunda en düşük maaşlar 2.500 TL olarak açıklanmış ve yeni tutara göre maaşlar Ocak ayı itibariyle verilmeye başlandı.

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