İşverene asgari ücret desteği arttı | İşte o rakam!

Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin yükseltilmesi meclise geldi. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Peki, 2023 işverene asgari ücret prim desteği ücreti ne kadar oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kabul edilen maddelere göre; İşverene verilecek sigorta primi yardımı 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 22.12.2022 tarihli kararıyla, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

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-Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 10.008,00 TL

-Asgari ücretin işverene maliyeti 11.759,40 TL

-Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 75.060,00 TL

olmuştur