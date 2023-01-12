Özgün İşverene asgari ücret desteği arttı | İşte o rakam
ÖZGÜN HABERLER

İşverene asgari ücret desteği arttı | İşte o rakam!

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kabul edilen maddelere göre; memur ve memur emeklilerinin aylıklarına yüzde 30 zam yapılacak. İşverene verilecek sigorta primi yardımı da yükseldi. İşte belirlenen işveren asgari ücret desteği miktarı...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
2023 işverene asgari ücret desteği belli oldu! İşverene prim desteği ne kadar, kaç TL verilecek?
İşverene prim desteği

Küçük işletmelere verilecek asgari ücret desteğinin yükseltilmesi meclise geldi. Asgari ücret desteğinden yaklaşık 1 milyon 860 binin üzerinde işletmeyle birlikte ev hizmetlisi çalıştıran işveren de yararlanacak. Peki, 2023 işverene asgari ücret prim desteği ücreti ne kadar oldu?

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif kabul edildi. TBMM Genel Kurulu’nda Sosyal Sigortalar Kanunu ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri düzenlendi. Kabul edilen maddelere göre; İşverene verilecek sigorta primi yardımı 100 TL’den 400 TL’ye çıkarılıyor.

2023 ASGARİ ÜCRET BRÜT, NET

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 22.12.2022 tarihli kararıyla, 2023 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenmiştir. Karar çerçevesinde;

-Yeni asgari ücretin brüt tutarı aylık 10.008,00 TL

-Asgari ücretin işverene maliyeti 11.759,40 TL

-Sigorta primine esas kazancın üst sınırı aylık 75.060,00 TL

olmuştur

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Buraya giren 40 gün çıkamıyordu

Kayaların içine oyulmuş: Dünyanın her yerinden görmeye geliyorlar.
Uçaktakorku dolu anlar

Uçakta
korku dolu anlar

​Şarj cihazı alev aldı iki yolcu yaralandı.
Leopardtankları gönderecek

​Savaşta dengeleri değiştirecek bir adım daha.

​Üreten Türkiye'ye 250 milyarlık kaynak

Kuvvetli yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Erdoğan açıklamıştı: Kabul edilerek yasalaştı.

​Nükleer silah dahil tüm güçlerle karşılık verilecek.

​Devlete ait yeni gizli belgeler bulundu.

​Araçtaki bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü mesajı.

​İmamoğlu ve avukatları kendi reddettikleri hakimi göklere çıkarıyorlar.

​Avrupa'da sağlık sistemi alarm veriyor.

​Rusya ve Ukrayna Ankara'da anlaştı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.