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Süper Kupa finali ne zaman? Galatasaray-Fenerbahçe maçının tarihi

Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Süper Kupa'nın sahibini bulacağı Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanacak tarihle birlikte, kupanın final tarihi belli olacak. Peki, Süper Kupa finali ne zaman?

12:52 . 25/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Süper Kupa finali

Süper Kupa finali

Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finali için geri sayım başladı. Geçtiğimiz sene Trabzonspor - Sivasspor Süper Kupa final maçı 30 Temmuz tarihinde oynanmıştı. 2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?

TFF SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

TFF Süper Kupa mücadelesi 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak. Karşılaşmanın oynanacağı stadyum ve tarih ise daha sonra belirlenecek. Bu dev müsabakanın tarih bilgisi netlik kazanınca haberimizde yer vereceğiz.

TFF'DEN SÜPER KUPA FİNALİ AÇIKLAMASI

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki TFF Süper Kupa mücadelesi, 2023-2024 sezonunun devre arasında yapılacak.

TFF'nin konuya dair açıklaması ise şu şekilde;

"UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme müsabakaları ardışık haftalarda oynanmaktadır. Bu sebeple, Galatasaray kulübümüzün maçlarının salı/çarşamba günü, Fenerbahçe kulübümüzün ise maçlarının perşembe günü oynayacak olmasından dolayı, TFF Süper Kupa müsabakasının sezon öncesinde oynatılması, uygun dinlenme günü sağlanamamasından dolayı mümkün olamamaktadır. Tüm bu nedenler dikkate alınarak, TFF Süper Kupa müsabakasının devre arasında oynatılmasına karar verilmiştir. Müsabakanın oynanacağı stadyum ve tarih netleştiğinde kamuoyu ile paylaşılacaktır."



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36 dakika önce
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