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Spor

Süper Kupa Leipzig'in

Almanya'da Süper Kupa'nın sahibi Bayern Münih'i 3-0 yenen Leipzig oldu.

10:26 . 13/08/2023 Pazar
AA
Dani Olmo hatt-rick yaptı.

Dani Olmo hatt-rick yaptı.

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde geçen sezon şampiyon olan Bayern Münih ile Almanya Kupası'nı kazanan Leipzig Münih’teki Allianz Arena’da karşılaştı.


Karşılaşmaya hızlı başlayan Leipzig, 3. dakikada Dani Olmo’nun golüyle 1-0 öne geçerken, 44. dakikada aynı oyuncuyla fileleri bir kez daha havalandırdı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.


Leipzig 67. dakikada Bayern Münihli futbolcu Noussair Mazraoui’nin ceza sahasında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı kazandı. Dani Olmo’nun penaltı atışını gole çevirmesiyle konuk ekip skoru 3-0 yaptı.


Karşılaşmada başka gol olmayınca Leipzig müsabakan 3-0 galip ayrıldı ve sezonun ilk kupasını kazandı. Leipzig böylelikle ilk kez Süper Kupayı müzesine götürdü.


Fenerbahçe’nin eski oyuncularından Güney Koreli stoper Kim Min-Jae'nin yanı sıra transferi bugün açıklanan İngiliz forvet Harry Kane bu maçta ilk kez Bayern Münih forması giydi. Kim Min-Jae 46. dakikada, Kane de 64. dakikada oyuna dahil oldu.


Maçın özeti:





#Almanya Süper Kupası
#Bayern Münih
#Leipzig
1 saat önce
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