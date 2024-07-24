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2024-2025 güz döneminde üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?

"2024-2025 güz döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen 2024-YKS’nin sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi de tercih süreci başlayacak. Tercihlerin ardından da yerleştirmeler gerçekleşecek. Kayıt etabının da sonlanması ile üniversitelerde güz dönemi başlayacak. Peki, 2024-2025 güz döneminde üniversiteler ne zaman açılacak?

15:31 - 24/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Üniversiteler ne zaman açılacak?
Üniversiteler ne zaman açılacak?

"2024-2025 güz döneminde üniversiteler ne zaman açılacak? Üniversitelerin açılma tarihi belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite öğrenci adaylarını tercih heyecanı sardı. YKS sonuçlarının 16 Temmuz'da açıklanmasıyla birlikte şimdi de başka konular gündemde. İşte, 2024-2025 güz döneminde üniversitelerin açılış takvimi...

YKS TERCİH SÜRECİ

Üniversitelerde bu yıl toplam 1 milyon 58 bin 345 kontenjan bulunuyor.

Bu yıl 8-9 Haziran'da düzenlenen 2024-YKS'ye 3 milyon 120 bin 870 aday başvurdu.

Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 2 milyon 819 bin 362, Alan Yeterlilik Testi'ne (AYT) 1 milyon 776 bin 496, Yabancı Dil Testi'ne (YDT) ise 171 bin 90 aday girdi.

Kılavuza göre, tercihler 25 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılacak.

2024-2025 ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, kayıt işlemlerini 19-23 Ağustos'ta yapacak, elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos'ta alınacak.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversite eğitimlerinin, 2024 yılında başlayacağı tarih YÖK tarafından henüz ilan edilmedi. Geçtiğimiz yıl ise bu tarih 11 Eylül olarak belirlenmişti.

Fakat YÖK tarihini açıklasa bile bu tarihler, YÖK'e bağlı olarak eğitim veren üniversitelerin fakültelerine göre farklı günlerde gerçekleşebilecek.

Konuyla ilgili en net bilgi, üniversite ve fakültelerin internet sitelerinde yer alan akademik takvimler aracılığıyla edinilebilecek.

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