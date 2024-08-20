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2024 bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Bekçilik yaş, boy başvuru şartları neler, değişti mi?

"2024 bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis Akademisi tarafından 2024 yılı 1. dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alımına dair son duyurular takip ediliyor. Son olarak geçtiğimiz sene 26 ilde 1.250 bekçi temini yapılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi bekçi alımı başvurusu ne zaman?

15:22 - 20/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Bekçi alımı başvuru takvimi 2024
Bekçi alımı başvuru takvimi 2024

"2024 bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Bekçilik yaş, boy başvuru şartları neler, değişti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Hatırlnacağı gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki, 2024 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Polis Akademisi ve EGM tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı yapılıyor. 2024 yılı 1. dönem bekçi alımı için henüz duyuru yayımlanmadı. Ancak Polis Akademisi tarafından son olarak yapılan bekçi alımı için yazılı sınav 30 Eylül 2023'te yapılmış ve sonuçlar da 23 Ekim'de ilan edilmişti. Söz konusu tarihler baz alındığında Eylül-Ekim tarihlerinde bekçi alımı ilanının gündeme gelmesi bekleniyor.

ZAMLI BEKÇİ MAAŞI 2024 NE KADAR OLDU?

Mevcut en düşük bekçi maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut ortalama bekçi maaşı: 41.300 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 49.275,03

En yüksek maaş: 52.000 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 59.655

Mevcut ilkokul mezunu ve evli bekçilerin ortalama maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

Mevcut kadrolu bekçilerin en düşük maaşı: 33.400 TL

Yüzde 19.31 zamlı: 39.849,54

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