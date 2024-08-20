"2024 bekçi alımı başvuru tarihleri açıklandı mı, ne zaman? Bekçilik yaş, boy başvuru şartları neler, değişti mi?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçilik alımı başvuru tarihleri büyük bir merak ile bekleniyor. Bekçi olmak isteyenler tarafından 2024 bekçi alımı duyuruları yakından takip ediliyor. Hatırlnacağı gibi, başvuru şartları ve başvuru tarihiyle ilgili ayrıntılar Emniyet Genel Müdürlüğü EGM tarafından duyuruluyor. Peki, 2024 bekçilik alımı başvuruları başladı mı? İşte detaylar...