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2024 DOĞALGAZ YARDIM BAŞVURULARI: Doğalgaz yardımları ayın kaçında ödeniyor?

"Doğalgaz yardımları ayın kaçında ödeniyor, ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert kış şartlarına karşı duyurduğu müjde kapsamında, ihtiyaç sahibi hanelere doğalgaz yardım desteği artırıldı. Yeni dönemde ihtiyaç sahiplerine yapılacak ödemeler merak konusu oldu. Erdoğan'ın açıklamasına göre, doğalgaz yardım desteği miktarı artırılarak ihtiyaç sahibi ailelere daha fazla destek sağlanacak. Peki, doğalgaz yardımları ayın kaçında ödeniyor, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl başvuru yapılır?

13:55 - 11/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman başlayacak?
doğalgaz yardımı başvuruları ne zaman başlayacak?

"Doğalgaz yardımları ayın kaçında ödeniyor, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl başvuru yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ocak ayının gelmesiyle zorlu kış şartları kapıda belirdi. Birçok kişi doğalgaz desteği almak istiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından doğalgaz desteği geçtiğimiz haftalarda artmıştı. Yapılan duyuruda doğal gaz desteğinin aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseldiği bildirildi. Peki Doğalgaz yardımları ayın kaçında ödeniyor, ne kadar oldu? Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl başvuru yapılır?

DOĞALGAZ DESTEĞİ NE ZAMAN YATIRILACAK?

Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğal gaz desteğinde bulunuyor.


Ödeme tarihi henüz açıklanmadı. Ancak geçen yıl kış dönemi ödemeleri şubatta gerçekleşmişti. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman yer vereceğiz.

DOĞAL GAZ YARDIMI NE KADAR?

Bakanlık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından açıkladığı yeni doğalgaz düzenlemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.


Doğalgaz desteklerinde daha önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira tahsisat yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz."

DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Doğalgaz Tüketim Desteği'ne 'https://www.turkiye.gov.tr/aile-ve-sosyal-hizmetler-sosyal-yardim-basvuru-hizmeti' adresinden başvuru yapılabilecek.


Ödemeler PTT üzerinden alınacak.

BAŞVURU İÇİN ŞARTLAR

"Doğalgaz Tüketim Desteği" programından faydalanabilmek için:


• Türk vatandaşı olması,


• e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,


• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,


• İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması


• Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,


• Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

#doğalgaz yardımı
#doğalgaz desteği
#Ekonomi
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