22 Eylül 2024 Tarihinde uygulanan KPSS DHBT için sonuç merakı yaşanıyor. KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi'ne katılan adaylar, başarı puanı ve sıralaması hakkında bilgilenmek istiyor. Ardından ise KPSS tercihinde bulunmayı planlıyor. ÖSYM'nin sınav takviminde KPSS sonuçları tarihi yer aldı. İşte 2024 KPSS DHBT sonuç günü

KPSS DHBT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sınav takviminde 2024-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) sonuçları için tarih bilgisine yer verildi.

Takvime göre 2024 KPSS DHBT sonuçları, 16 Ekim 2024 tarihinde açıklanacak.

KPSS DHBT SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, KPSS DHBT sınav sonuçlarına ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ulaşabilecek.

Sonuç ekranında adayların doğru yanlış sayıları ile ilgili öğrenim düzeyindeki KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları yer alacak.

SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL OLACAK?

DHBT sınava katılacak adaylar için öğrenim düzeylerine göre hesaplanacak olan KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanları, KPSS sonuç bilgileri içinde yer almayacak, DHBT sonuç bilgileri içinde yer alacaktır.

Adayların KPSSP122, KPSSP123, KPSSP124 puanlarının hesaplanabilmesi için DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı düzeyde KPSS'ye girmiş olması gerekmektedir. DHBT'ye girdiği öğrenim düzeyi ile aynı öğrenim düzeyde KPSS'ye girmemiş adayların puanları hesaplanmayacaktır.

Yani aday ön lisans düzeyinde DHBT'ye girmiş ise KPSS düzeyinde girdiği sınavında önlisans olması gerekmektedir aksi takdirde dhbt puan hesaplama ilgili aday için yapılmayacaktır.







