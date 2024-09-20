2024-KPSS Ön Lisans sonuçları bugün açıklandı. Sonuçları öğrenen adaylar için tercih süreci başlayacak. Kamuda memur olarak görev almak isteyen 2 yıllık üniversite mezunlarının katılım sağladığı KPSS önlisans tercihleri tercih kılavuzunun yayınlanması ile başlayacak. ÖSYM 2024 KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte 2024 ÖSYM KPSS Ön Lisans tercih kılavuzu indirme ve görüntüleme ekranı...

1 /7 KPSS önlisans sonuçlarını öğrenen adaylar ÖSYM'nin tercih kılavuzunu ne zaman yayınlayacağını arama motorları üzerinde araştırıyor. Peki, 2024 KPSS Ön Lisans tercihleri ne zaman başlayacak, adaylar nasıl tercih yapabilir? KPSS önlisans tercih kılavuzu yayınlandı mı?

2 /7 KPSS 2024 ÖNLİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ön Lisans sonuçları bugün açıklandı. Adayların sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebileceği kaydedildi. Sonuçların açıklanması ve puanların netleşmesiyle adayların tercih süreci araştırmaları hız kazandı.

3 /7 KPSS ÖNLİSANS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2024?

KPSS önlisans tercihleri kılavuzun yayınlanmasının ardından netlik kazanacaktır.

4 /7 KPSS ÖNLİSANS TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Merakla beklenen KPSS tercih kılavuzu 2024 henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı.

5 /7 KPSS ÖN LİSANS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercih işlemlerini, KPSS-2024/2 Tercih Kılavuzu'nda belirtilen kurallara uygun olarak ÖSYM'nin resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapacak ve tercihlerini bireysel olarak gerçekleştirebilecekler.

6 /7 KPSS ÖN LİSANS ATAMA PUANLARI BELLİ OLDU MU?

KPSS tercihlerine göre atama yapan ÖSYM, atama puanlarını kamuoyuna erişime açtı. KPSS Ön lisans atama puanları, kadro ve şehirlere göre değişiklik göstermektedir.

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