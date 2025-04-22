Adalet Bakanlığı, 27 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular online olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru tarihlerine dikkat etmesi gerekli. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nerden yapılacak? Detaylar haberimizde…

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,