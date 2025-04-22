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2025 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Son başvuru tarihi ne zaman?

2025 ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: Son başvuru tarihi ne zaman?

13:5722/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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2025 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?
2025 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman bitecek?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru süreci devam ediyor. Resmi ilanda belirtilen 27 sözleşmeli mühendis alımı için başvurular elektronik ortamda alınırken, şartlar ve başvuru adımları araştırılıyor. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu ne zaman bitecek? Detaylar haberimizde…

Adalet Bakanlığı, 27 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular online olarak gerçekleştiriliyor. Adayların başvuru tarihlerine dikkat etmesi gerekli. Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nerden yapılacak? Detaylar haberimizde…

BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?

Başvurular Kariyer Kapısı platformundan yapılacak olup, adaylar 17 Nisan 2025 – 02 Mayıs 2025 tarihleri arasında saat 23.59.59'a kadar gerçekleştirebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) Türk vatandaşı olmak,

b) İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 02 Mayıs 2025 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,

c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

d) 657 sayılı Kanunun 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kamu haklarından mahrum olmamak.




#Adalet Bakanlığı
#mühendis
#personel alımı
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