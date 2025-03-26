2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN? Bursluluk Sınavı hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav takvimi

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), öğrencilerin bursluluk haklarından yararlanabilmesi için önemli bir fırsat sunuyor. 2025 yılı için başvurular 3 Mart’ta sona ererken, şimdi ise gözler sınav tarihine çevrildi. Bu yıl, sınavda dört seçenekli toplam 80 soru sorulacak ve sınav süresi 100 dakika olarak belirlendi. Öğrenciler, burs kazanabilmek için bu zorlu sınavda başarılı olmak adına hazırlıklarını hızla tamamlıyor. İOKBS, öğrencilere eğitimde destek olmak ve başarılarını pekiştirmek için önemli bir adım olma özelliği taşıyor.
İOKBS sınavı, Türkiye genelinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavda gösterdikleri başarıya göre bursluluk kazanarak eğitim hayatlarında önemli bir fırsat elde edecekler. Bu sınav, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına ve çeşitli eğitim desteği almalarına yardımcı olacak. Sınavla ilgili detaylı bilgiler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öğrenciler, sınav tarihine kadar hazırlıklarını tamamlayarak, bursluluk hakkını kazanmak için son bir adım atmış olacaklar.
2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN?
2025 Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü saat 10:00'da tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, Türkiye genelindeki sınav merkezlerinde sınavlarına katılacak. Sonuçlar ise 30 Mayıs 2025 itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesinden açıklanacak. Sınav giriş belgeleri, sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak.