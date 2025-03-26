2025 BURSLULUK SINAVI (İOKBS) NE ZAMAN? Bursluluk Sınavı hangi tarihte yapılacak? İOKBS sınav takvimi

İOKBS sınavı, Türkiye genelinde belirlenen tarihlerde gerçekleştirilecek. Öğrenciler, sınavda gösterdikleri başarıya göre bursluluk kazanarak eğitim hayatlarında önemli bir fırsat elde edecekler. Bu sınav, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına ve çeşitli eğitim desteği almalarına yardımcı olacak. Sınavla ilgili detaylı bilgiler ise Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak. Öğrenciler, sınav tarihine kadar hazırlıklarını tamamlayarak, bursluluk hakkını kazanmak için son bir adım atmış olacaklar.