2025 LGS lise taban puanları e-Okul sorgulama ekranı: Yüzdelik dilim ve kontenjan listesi

LGS lise taban puanları, yüzdelik dilim ile kontenjanlar öğrenciler tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında, öğrenciler 14-24 Temmuz 2025 tarihleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Bu süreçte, Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, İmam Hatip Lisesi ve Meslek Liseleri başta olmak üzere birçok lise türüne ait taban puanlar, yüzdelik dilimler ve kontenjan bilgileri en fazla merak edilen bilgilerden. İşte 2025 LGS lise taban puanları e-okul sorgulama sayfası ve yüzdelik dilimler ile kontenjan listesi.
Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025’te açıklanacak. Ancak tercih sürecinde adaylar, 2024 yılına ait verileri baz alarak tercih listelerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, MEB’in e-Okul sistemi üzerinden erişime açık durumda. Tercih süreci sonunda 2025’e ait yeni taban puanlar ve yüzdelik aralıklar da güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.
LİSE KONTENJANLARI VE TAPAN PUAN BİLGİLERİ
Öğrenciler, e-okul.meb.gov.tr üzerinden il ve ilçe bazında, okulların en son kaç puanla öğrenci aldığı, kontenjan durumu ve yüzdelik dilimi gibi kritik bilgilere ulaşabilecek. Bu veriler, tercih listesini oluştururken sağlıklı bir sıralama yapmak adına büyük önem taşıyor.
Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını ifade ederken, tercih edilen okulun son yerleştirdiği öğrencinin yüzdelik dilimi ile karşılaştırılarak yerleşme ihtimali analiz edilebiliyor. Adaylar, tercihlerinde sadece puan değil, yüzdelik dilimi dikkate alarak hem başarı sıralamasına hem de önceki yılın eğilimlerine uygun bir tercih yapmalı.
İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki nitelikli liselere ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Fen Liseleri ve üst düzey Anadolu Liseleri, yüksek başarı dilimindeki öğrenciler için en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor.