2025 LGS lise taban puanları e-Okul sorgulama ekranı: Yüzdelik dilim ve kontenjan listesi

Yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025’te açıklanacak. Ancak tercih sürecinde adaylar, 2024 yılına ait verileri baz alarak tercih listelerini şekillendirecek. Geçtiğimiz yılın lise taban puanları ve yüzdelik dilimleri, MEB’in e-Okul sistemi üzerinden erişime açık durumda. Tercih süreci sonunda 2025’e ait yeni taban puanlar ve yüzdelik aralıklar da güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.





LİSE KONTENJANLARI VE TAPAN PUAN BİLGİLERİ

Öğrenciler, e-okul.meb.gov.tr üzerinden il ve ilçe bazında, okulların en son kaç puanla öğrenci aldığı, kontenjan durumu ve yüzdelik dilimi gibi kritik bilgilere ulaşabilecek. Bu veriler, tercih listesini oluştururken sağlıklı bir sıralama yapmak adına büyük önem taşıyor.





Yüzdelik dilim, öğrencinin Türkiye genelindeki sıralamasını ifade ederken, tercih edilen okulun son yerleştirdiği öğrencinin yüzdelik dilimi ile karşılaştırılarak yerleşme ihtimali analiz edilebiliyor. Adaylar, tercihlerinde sadece puan değil, yüzdelik dilimi dikkate alarak hem başarı sıralamasına hem de önceki yılın eğilimlerine uygun bir tercih yapmalı.





İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyükşehirlerdeki nitelikli liselere ait taban puanlar ve yüzdelik dilimler, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi görüyor. Özellikle Fen Liseleri ve üst düzey Anadolu Liseleri, yüksek başarı dilimindeki öğrenciler için en çok tercih edilen okullar arasında yer alıyor.







