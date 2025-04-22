2025 Mevlid Kandili ne zaman? Mevlid Kandili hangi güne denk geliyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 2025 dini günler takvimine göre, Mevlid Kandili bu yıl 3 Eylül 2025 Çarşamba günü idrak edilecek. Bu özel gece, aynı zamanda 2025 yılındaki son kandil gecesi olacak.

MEVLİD NE DEMEK, NEYİ İFADE EDER?

Sözlükte “doğum zamanı ve yeri” anlamına gelen mevlid, İslam dünyasında özellikle Hazreti Muhammed’in doğumunu ve bu vesileyle düzenlenen törenleri ifade eder. Mevlid Kandili, Müslüman toplumlarda peygamber sevgisinin kültürel ve manevi hayata yansıması olarak asırlardır ihya edilmektedir.

TARİH BOYUNCA MEVLİD KUTLAMALARI NASIL YAPILDI?

Mevlid Kandili Osmanlı, Memlük, Eyyubi ve Fatımi devletleri döneminde resmi törenlerle kutlanmıştır. Türk ve Arap edebiyatında ise Hazreti Muhammed’e duyulan sevgi, mevlid türündeki eserlerle dile getirilmiştir. Bu eserler arasında en çok bilinenlerden biri, Süleyman Çelebi'nin kaleme aldığı “Vesîletü’n-Necât” adlı mesnevidir. Bu eser, yüzyıllardır mevlid merasimlerinde coşku ve hürmetle okunmaktadır.



