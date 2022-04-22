Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün 22 Nisanda kargolar tatil mi? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? İşte beklenen açıklama
ÖZGÜN HABERLER

22 Nisan'da kargolar tatil mi? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? İşte beklenen açıklama

Çocukların bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına bir gün kaldı. Bu sebeple 22 nisan ve 23 nisan'da kargoların açık olup olmayacağı oldukça soruluyor ve araştırılıyor. Peki, 22 Nisan ve 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargolar tatil mi? İşte haberin detayları ve yapılan açıklama sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​22 Nisanda kargolar tatil mi? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? İşte beklenen açıklama
​22 Nisan'da kargolar tatil mi?

23 nisan'a bir gün gün kaldı. Vatandaşlar 22 nisan ve 23 nisan'da kargoların çalışıp, çalışmayacağını oldukça merak ediyor. Yurtiçi Kargo resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi. İşte haberin detayları...

22 nisan ve 23 nisan kargolar açık mı?

  • 22 Nisan’da tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan günü resmi tatilinde bazı kurumlar çalışmaya ara veriyor.
  • Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Instagram hesabı üzerinden sorulan bir soruya, ’23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.
  • Diğer kargo firmalarından henüz farklı bir açıklama yapılmadı. Kargo şubelerinin açık olması bekleniyor.

PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama nereden öğrenilir?
ÖZGÜN
PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama nereden öğrenilir?
Sır gibi saklanıyordu

Sır gibi saklanıyordu

'Patara'nın Yunusu' gömüldüğü yerden 10 yıl sonra çıkarıldı.
TOKİden 39 ilde konut satışı

TOKİ'den 39 ilde konut satışı

​Ev sahibi olmak isteyenler için fırsat.
Maske yasağı kalkacak mı?

​Bakan Koca: 'Salgın bitiyor, aşıya ihtiyaç yok' gibi düşünmemeliyiz.

Soylu duyurdu: Bursa ve İstanbul'daki saldırılara ilişkin yeni gelişme.

​TUSAŞ'la görüşmeler başladı, filoya katılıyor.

​Emeklilerin bayram ikramiyesi tarihi belli oldu.

​DP liderinin, Davutoğlu ve Babacan'ı dışlayan sözlerinin yol açtığı kriz aşılmadı.

Hırka-i Şerif yeniden ziyarete açıldı.

42 terörist etkisiz hale getirildi.

​Bir anda servete kondu: Dev altına paha biçilemiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.