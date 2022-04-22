22 Nisan'da kargolar tatil mi? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? İşte beklenen açıklama

23 nisan'a bir gün gün kaldı. Vatandaşlar 22 nisan ve 23 nisan'da kargoların çalışıp, çalışmayacağını oldukça merak ediyor. Yurtiçi Kargo resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada hizmet vermeye devam edeceklerini bildirdi. İşte haberin detayları...
22 nisan ve 23 nisan kargolar açık mı?
- 22 Nisan’da tüm kurum ve kuruluşlar hizmet vermeye devam ediyor. 23 Nisan günü resmi tatilinde bazı kurumlar çalışmaya ara veriyor.
- Yurtiçi Kargo tarafından konu ile ilgili resmi açıklama yapıldı. Instagram hesabı üzerinden sorulan bir soruya, ’23 Nisan Cumartesi günü tüm şubelerimiz hizmet vermeye devam edecektir.’ denildi.
- Diğer kargo firmalarından henüz farklı bir açıklama yapılmadı. Kargo şubelerinin açık olması bekleniyor.