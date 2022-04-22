22 Nisan'da kargolar tatil mi? 23 Nisan kargolar çalışıyor mu? İşte beklenen açıklama Çocukların bayramı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramına bir gün kaldı. Bu sebeple 22 nisan ve 23 nisan'da kargoların açık olup olmayacağı oldukça soruluyor ve araştırılıyor. Peki, 22 Nisan ve 23 Nisan’da kargolar çalışıyor mu, açık mı? Kargolar tatil mi? İşte haberin detayları ve yapılan açıklama sizlerle...

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