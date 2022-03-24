En çok tercih edilen ve güvenilir bulunan kurumlardan bir tanesi PTT ile ilgili merak edilen çok fazla soru mevcut.

PTT müşterileri tarafından oldukça merak edilen ve araştırılar arasında ise; PTT kargo sorgulama nasıl yapılır? PTT kargo sorgulama nereden öğrenilir? PTT nedir, takip no nasıl bulunur? İşte bütün cevaplar sizlerle...

PTT kargo sorgulama nasıl yapılır?

PTT kargo sorgulama işlemi için öncelikle takip numarasına ihitiyacınız var. Takip numarası eleinizde değilse yukarıdaki başlıkta PTT takip no bulma yöntemlerine göz atabilirsiniz. İnternetten http://gonderitakip.ptt.gov.tr... adresine giriş yapın. Açılan sayfada kargo takip bölümü gelerek PTT takip numarasını (barkod numarası) yazarak kargo takibi yapabilirsiniz. Kargo takip kodunu büyük ve küçük harflere dikkat ederek hatasız yazmaya özen gösterin. Ardından güvenlik kodunu da girerek ptt kargo sorgulama işlemine başlayabilirsiniz.

PTT kargo sorgulama bir kaç kanal üzerinden yapılabilir. İşte PTT kargo sorgulama yöntemleri;

1) Şubeden PTT tebligat sorgulama

PTT kargo sorgulamak için PTT şubesine gidebilirsiniz. PTT şubesinden adınıza kargo olup olmadığını ve kargonuzun nerede olduğunu öğrenebilirsiniz.

2) Müşteri hizmetleri ile kargo sorgulama

444 1 788 numarasını arayarak müşteri hizmetlerinden kargo takibi sorgulaması yapabilirsiniz.

3) Yurt dışı gönderileri sorgulama nasıl yapılır?

Yurt dışına giden kargolar için de PTT'nin resmi internet sayfasındaki gönderi sorgulama bölümünden sorgulama yapılabilir.

4) E-devlet üzerinden kargo takip etme

Her gün milyonlarca kişinin kullandığı e-devlet üzerinden de kargo takibi yapabilirsiniz. E-devlette “PTT Kayıtlı Gönderi Takibi” sayfasına girerek göderi sorgulama yapabilirsiniz.

PTT nedir?

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), genel müdürlük olarak hizmet veren, Türkiye'nin posta örgütüdür.

2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.

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PTT takip no nasıl bulunur?

Bu haberimizde size PTT Takip No nasıl bulunur onu kısaca anlatacağız. PTT takip numarasını bilmiyorsanız eğer buna ulaşmak için kolay ve hızlı bir kaç adım mevcut.

Kargo takip numarası kargo göderimi sırasında size verilen belgede mevcuttur. Eğer kargo bekleyen taraftaysanız kargo takip numarasını kargo beklediğiniz şirket ile iletişime geçerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca PTT müşteri hizmetlerini arayarak da kargo takip numarasını öğrenebilirsiniz. Bu işlemler sırasında sizden kimlik bilgileri istenecek. Doğrulama yapıldığı zaman tarafınıza PTT takip kodu verilecektir.