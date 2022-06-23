Dolar bugün ne kadar? Döviz fiyatlarında son durum (23 Haziran 2022)

Gündemin merak edilen konuları arasında dolar kuru ve altın fiyatları geliyor. Vatandaşlar 1 dolar bugün kaç tl olacak? Dolar ne kadar? merak ediyor. Peki, 1 dolar ne kadar oldu? Dolar düştü mü, yükseldi mi? İşte 23 Haziran 2022 dolar son durum! 23 Haziran 2022 dolar kuru güncel döviz kurları haberimizde…

BUGÜN 1 DOLAR NE KADAR?

23 Haziran 2022 bugün 1 dolar kuru 17,3570 liradır.

DOLAR VE EURO NE KADAR? (23 HAZİRAN 2022)

İstanbul serbest piyasada dolar 17,3570 liradan, avro 18,3440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 17,3550 liradan alınan dolar 17,3570 liradan satılıyor. 18,3420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 18,3440 lira olarak belirlendi.

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Dün, doların satış fiyatı 17,3550 lira, avronun satış fiyatı ise 18,3300 lira olmuştu.