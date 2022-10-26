Özgün Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 26 Ekim mazot ve gübre desteği ödemeleri
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Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? 26 Ekim mazot ve gübre desteği ödemeleri...

Tarım ve Orman Bakanlığı mazot ve gübre desteği ödemeleriyle ilgili son olarak önemli bir açıklamada bulunmuştu. Bu açıklamaya göre; önümüzdeki yıl Mart ayında gerçekleşmesi planlanan ödemelerin 6 ay önce ödeneceği bildirildi. Peki, 26 Ekim mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği ne zaman ödenecek? İşte detaylı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
26 Ekim mazot gübre desteği ödemeleri yattı mı? Mazot gübre desteği sorgulama ekranı!
Mazot gübre desteği

Mazot gübre desteği ödemeleri için araştırmalar hız kazandı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından verilen destekler arasında mazot gübre desteği de bulunuyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci konu ile ilgili açıklama yaptı. Peki, mazot gübre desteği ne zaman ödenecek?

26 EKİM MAZOT GÜBRE DESTEĞİ ÖDEMELERİ YATTI MI?

2023 Mart ayında ödenmesi planlanan 2022 mazot gübre desteği ödemelerinin 6 ay öne çekildiği bildirildi. Bu kapsamda ödemelerin Ekim ayı içerisinde, T.C. kimlik numaralarına göre hesaplara yatırılması bekleniyor.

Herhangi resmi bir açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

Bakan Kirişci; "Biz 2023'te ödeyeceğimiz 2022 yılına ait desteklerimizi, mazot ve gübre desteklemelerimizi 6 ay öne çekip bu ayın sonunda önümüzdeki ayın başında en geç sizin kendinize ait Ziraat Bankası kartlarınıza ayni olarak yükleyeceğiz. Yani sadece mazot ve gübre alabileceksiniz. "

"Çünkü biz üreticimizin kendilerine vermiş olduğumuz parayı sektör dışında veya başka bir amaçla kullanmasına rıza göstermeyeceğiz. İstiyoruz ki para tarım sektöründe kullanılsın. Bunun için 6 ay öncesinden size verilecek karta ayni olarak yüklenecek. Bu desteği inşallah bu ayın sonunda sizlere veriyor olacağız. Siz de tarlaya giderken ekim için öncesinden mazot ve gübrenizi kartınıza yüklenmiş olacak olan krediden kullanmış olacaksınız."

Ziraat Bankası olarak verdiğimiz kredi var. Sübvansiyonlu krediler. Bunların bir kısmı 0 faizli. Bu kredilerin limiti 100 bin liraydı. Bunların limitini de 200 bin liraya çıkartıp bunun da yüzde 50'sini sadece mazot ve gübre alımında kullanmanızı sağlayacağız. Bunu da kısa sürede hayata geçireceğiz" açıklamasında bulundu.


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