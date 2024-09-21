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30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? MEB okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? MEB okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

11:2321/09/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?
Okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?

"30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 30 bin temizlik personeli alımı ilanı için tarih araştırmaları başladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gündeme dair açıklamalarda bulundu ve okullardaki temizlik sorununa değindi. Bakan Tekin yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanlığı'na, okullarda 30 bin ilave temizlik personeli için istihdam hakkı tanınacağını belirtti. Peki, 30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak?

"30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? MEB okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak 30 bin temizlik personeli alımı için başvuru sürecinin ne zaman başlayacağı, Bakan Yusuf Tekin'in açıklamalarıyla merak konusu oldu. Bakan Tekin, geçtiğimiz günlerde yaptığı duyuruda MEB bünyesinde 30 bin temizlik personeli istihdam edileceğini belirtti.

BAKAN TEKİN'İN AÇIKLAMALARI

Bakan Tekin şunları söyledi;

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi.

"30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALINACAK"

Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

30 BİN TEMİZLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in açıklaması şu şekilde;

"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak."

Buna göre; 23 Eylül Pazartesi günü 30 bin personel alımı için MEB tarafından ilan yayımlanması bekleniyor.

#MEB
#okullara temizlik görevlisi alımı
#temizlik personeli

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30 bin temizlik personeli alımı ne zaman yapılacak? MEB okullara temizlik görevlisi alımı ne zaman?