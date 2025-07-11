32. DÖNEM POMEM MÜLAKAT TAKVİMİ: 32. POMEM mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM kapsamında gerçekleştirilen sözlü sınav süreci geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Toplamda 12 bin öğrenci alımı yapılacak süreçte, lisans ve önlisans mezunlarından oluşan binlerce aday sonuç tarihini araştırıyor. Peki, POMEM mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

32. DÖNEM POMEM SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

32. Dönem POMEM Mülakat Sınavına Katılacak Adayların Sınav Yeri ve Tarihleri 10 Haziran 2025 tarihinde açıklandı.

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı kapsamında, aday değerlendirme ve seçme sınavı Mülakat Sınavı aşamasına katılacak olan adaylar sınav tarihlerini, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile www.pa.edu.tr internet adresinden sorgu yapmak suretiyle öğrenebiliyor.

32. POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?