43-45 yaşında emeklilik formülü çıktı! SGK kadın erkek yaş gün tablosu iğneden ipliğe değişti

EYT düzenlemesine bir alternatif olarak değerlendirilen kademeli emeklilik çalışmasıyla ilgili son dakika açıklamaları bekleniyor. Sigortalılık türü ve başlangıç tarihine göre değişen şartlara sahip olan kademeli emeklilik düzenlemesinin yürürlüğe gelişi, gündemin en merak edilen konularından biri olmaya devam ediyor. Söz konusu düzenlemenin hayata geçmesi durumunda, kadınlar 43 yaşında, erkekler ise 45 yaşında emekli olma hakkına sahip olacaklar. İşte erken emeklilikte aranan şartları...

KADEMELİ EMEKLİLİK GELECEK Mİ, SON DURUM NEDİR?

Kısmi emeklilik olarak da bilinen kademeli emeklilik için bekleyiş sürüyor. Düzenleme için Torba Yasa maddeleri araştırılıyor. Ancak kademeli emekliliğin Torba Yasa'da yer aldığına dair henüz bir detay bulunmuyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz konuya dair, ''Sosyal güvenlikle ilgili şu anda bir çalışmamız yok” dedi ve ''Bu gelecekte olmayacak anlamına gelmiyor.'' cümlesini de ekledi.

BAKAN IŞIKHAN'DAN BAĞ-KUR'LULARA ERKEN EMEKLİLİK SİNYALİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, katıldığı bir televizyon programında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Işıkhan, Bağ-kur'luların prim gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200 güne düşürülmesine ilişkin soruyu, şu şekilde yanıtladı:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak zorundayız. Bunu da prim gelirleriyle sağlıyoruz. Bu yüzden vatandaşlarımızı mümkün olduğu sürece istihdamda ve çalışma hayatında tutmaya gayret ediyoruz. Emeklilik aslında bir sonuçtur. Hepimiz çalışıyoruz, belli bir noktada hak ediyoruz. Burada tabii ki Bağ-kur'luların beklentisini saygıyla karşılıyorum. Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Gün sayısının 9 bin günden 7 bin 200'e düşürülmesi konusu da seçim öncesinde verilen bir vaatti. Biz bunu da yerine getireceğiz. Bu konuda hiçbir endişemiz yok. Her zaman olduğu gibi bu vaademizi de inşallah yerine getireceğiz."

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

KADEMELİ EMEKLİLİKTEN KİMLER YARARLANABİLİR?

Kademeli emeklilik, sigortalı çalışanların belirli bir yaşa ve prim gün sayısına ulaştıklarında kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sistemdir. Kademeli emeklilik şartları, sigortalılık türüne ve başlangıç tarihine göre değişiyor.

Kademeli emekliliğin yasalaşması halinde; 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kademeli emeklilikten yararlanabilecek.







