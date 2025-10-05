6 Ekim resmî tatil mi, yarın okullar açık mı? Bankalar, devlet daireleri, kargolar, noter ve hastaneler açık mı? İşte tatil hakkında bilgiler

6 Ekim 2025 Pazartesi günü İstanbul’un Kurtuluşu coşkusuyla kutlanacak. Ancak birçok vatandaş “6 Ekim resmî tatil mi, okullar yarın açık mı?” sorusunun yanıtını merak ediyor. 13 Kasım 1918’de başlayan işgalin 6 Ekim 1923’te sona ermesiyle İstanbul’un yeniden özgürlüğüne kavuştuğu bu anlamlı gün, her yıl anma ve kutlama törenleriyle hatırlanıyor. Fakat 6 Ekim Türkiye’nin resmî tatil takviminde yer almadığı için okullar, kamu kurumları, devlet daireleri, noterler, bankalar, hastaneler, sağlık ocakları ve kargo şirketleri normal mesai düzeninde hizmet vermeye devam edecek.





İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yılı kapsamında düzenlenecek etkinlikler nedeniyle bazı bölgelerde geçici trafik düzenlemeleri yapılabilir. Vatandaşların 6 Ekim günü plan yapmadan önce İBB, Metro İstanbul ve İETT’nin resmi duyurularını kontrol etmeleri öneriliyor.





6 Ekim ne günü?

6 Ekim, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde özel bir yere sahip olan İstanbul’un düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü olarak her yıl kutlanıyor. Mondros Mütarekesi’nin ardından 13 Kasım 1918’de başlayan işgal süreci, 6 Ekim 1923’te Türk ordusunun İstanbul’a girmesiyle sona erdi. Bu tarih, İstanbul’un yeniden bağımsızlığına kavuştuğu günü simgeliyor.





İstanbul’un Kurtuluşu’nun 102. yılı, bu yıl da törenlerle ve çeşitli etkinliklerle kutlanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri tarafından düzenlenen fener alayları, anma programları ve konserlerle şehirde coşkulu bir atmosfer yaşanacak.





6 Ekim resmî tatil mi?

6 Ekim, anlam ve tarihî önemi büyük bir gün olmasına rağmen, Türkiye’nin resmî tatil takviminde yer almamaktadır. Yani 6 Ekim 2025 Pazartesi günü okullar, devlet daireleri, hastaneler, noterler ve özel sektör iş yerleri normal mesai düzeninde çalışmaya devam edecektir. Bu nedenle 6 Ekim, yalnızca İstanbul’un yerel düzeyde kutladığı bir anma günü statüsündedir. Türkiye genelinde geçerli bir resmî tatil değildir.





6 Ekim’de okullar açık mı?

Evet. 6 Ekim 2025 Pazartesi günü okullar açık olacak. İstanbul genelindeki devlet ve özel okullarda eğitim-öğretim faaliyetleri normal şekilde devam edecek. Ancak bazı ilçelerde düzenlenecek kutlama törenleri veya etkinlikler nedeniyle sınırlı süreli trafik düzenlemeleri yapılabilir. Bazı okullarda İstanbul’un Kurtuluşu’na özel anma törenleri veya kısa programlar düzenlenmesi bekleniyor.





Noter, hastane, devlet daireleri ve sağlık ocakları açık mı?

Resmî tatil olmadığı için kamu kurumları ve sağlık hizmetleri kesintisiz olarak devam edecek.

Noterler: 6 Ekim’de açık olacak, normal mesai saatlerinde hizmet verecek.

Devlet daireleri: Kamu çalışanları için mesai devam ediyor.

Hastaneler: Poliklinikler, laboratuvarlar ve acil servisler açık.

Sağlık ocakları (Aile Sağlığı Merkezleri): Normal çalışma saatlerinde hizmet verecek.

Eczaneler: Nöbet çizelgelerine göre açık olacak.

Vatandaşların, işlem yapacakları kurumlardan güncel duyuruları kontrol etmeleri öneriliyor.





Kargo ve bankalar 6 Ekim’de çalışıyor mu?

Kargo firmaları ve bankalar da 6 Ekim 2025 Pazartesi günü hizmet vermeye devam edecek.

Kargolar (Yurtiçi, Aras, MNG, Trendyol Express, Sürat): Teslimat ve dağıtım normal şekilde sürecek.

Bankalar: Şubeler açık, EFT ve havale işlemleri iş günü takvimine uygun olarak yapılabilecek.

PTT şubeleri ve kargo hizmetleri: Açık olacak ve rutin mesai saatlerinde çalışacak.





6 Ekim’de trafik ve etkinlik düzenlemeleri