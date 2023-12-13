BİM 28 Kasım tarihinden itibaren geçerli yeni indirimli aktüel kataloğu müşterilerinin erişimine sundu. Marketin aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM indirimleri alışveriş severler tarafından takip ediliyor. Peki, BİM indirimli aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? İşte 28 Kasım- 1 Aralık BİM aktüel ürünler kataloğu tamamı…