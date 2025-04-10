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Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verisi yüzde kaç oldu?

Küresel piyasaların beklediği veri açıklandı! ABD Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) enflasyon verisi yüzde kaç oldu?

15:4310/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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ABD enflasyon verisi
ABD enflasyon verisi

Piyasalarda, Trump'ın resesyon endişelerini azaltıcı açıklamaları sonrası gözler enflasyon verilerine çevrildi. Fed’in faiz politikası açısından kritik bir gösterge olduğu için yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyordu. ABD Mart ayı enflasyon verileri bugün açıklandı. Peki, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde kaç oldu? İşte detaylar.

ABD enflasyon verileri yatırımcıların odağında. ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklarını açıkladı. Mart ayı ABD enflasyon verisi ne zaman açıklanacak? Piyasalar için ne anlama geliyor?

ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI MI?

Mart ayı ABD enflasyon rakamları 10 Nisan 2025 Perşembe günü saat 15:30'da açıklandı.

ABD MART AYI ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANDI

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,4 artışla beklentilerin altında gerçekleşti



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