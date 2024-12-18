FED aralık 2024 faiz kararı için geri sayım başladı. Eylül ayında faizi yüzde 5.5 seviyesinden 50 baz puan indiren FED kasım ayında da faiz indirimine giderken gözler bu ay yapılacak olan toplantıdan çıkacak karara çevrildi. FED'in yılın son faiz kararı öncesinde analistlerin aralık ayı faiz beklentileri belli oldu. Peki, aralık ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman, saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası (FED) Aralık faiz düşürdü mü? İşte ayrıntılar...
Aralık ayı ABD Merkez Bankası FED faiz kararı için geri sayım heyecanı başladı. Son olarak Kasım ayında toplanan FED'in aralık ayındaki kararı küresel piyasalar ve yatırımcılar tarafından dört gözle bekleniyor.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez bankası (FED) faiz kararı toplantı takvimi belli oldu.
Buna göre; Yılın son FED faiz kararı toplantısı 18 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak ve akşam saat 21.00'da aralık ayı faiz kararı açıklanacak.
PİYASALARDA KARIŞIK SEYİR İZLENİYOR
Küresel piyasalarda, 18 Aralık'ta açıklanacak olan ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.
Dünya genelinde açıklanan makroekonomik verilerin enflasyon konusunda soru işaretleri oluşturması, gelecek dönemde atılacak adımlara ilişkin belirsizlikleri artırıyor.
ANALİSTLERİN FAİZ BEKLENTİSİ NE YÖNDE?
Analistler, Fed'in yarın açıklayacağı para politikası kararlarının yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini belirterek, para politikası metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın toplantı sonrası yapacağı açıklamalardan gelecek dönem atılacak adımlara ilişkin sinyaller aranacağını söyledi.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarın politika faizini 25 baz puan indireceğine kesin gözüyle bakılırken, gelecek yıl toplamda iki faiz indirimi yapılacağına ilişkin fiyatlamalar güçlü kalmaya devam ediyor.