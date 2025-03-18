ABD Merkez Bankası (FED) her yıl belirlediği tarihlerde bir araya gelerek piyasada etkili olacak kararlara imza atıyor. Altın fiyatları, döviz kuru, kripto para gibi pek çok alanı etkileyen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. Şubat ayında toplanmayan yetkililer ocak ayında faizi sabit tutmuştu. Peki, 2025 Mart FED faiz beklentisi ne yönde, toplantı ne zaman?