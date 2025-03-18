ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı toplantısı öncesinde piyasaların tedirgin bekleyişi sürüyor. Dolar, altın borsa ve kripto para yatırımcıları, FED tarafından 2025 yılının ilk faiz indiriminin yapılacağı tarihi merak ediyor. ABD Merkez Bankası Fed Mart ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Faizler indirilecek mi, sabit mi tutulacak? İşte ayrıntılar.
ABD Merkez Bankası (FED) her yıl belirlediği tarihlerde bir araya gelerek piyasada etkili olacak kararlara imza atıyor. Altın fiyatları, döviz kuru, kripto para gibi pek çok alanı etkileyen FED faiz kararı ne zaman açıklanacak belli oldu. Şubat ayında toplanmayan yetkililer ocak ayında faizi sabit tutmuştu. Peki, 2025 Mart FED faiz beklentisi ne yönde, toplantı ne zaman?
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
ABD Merkez Bankası (FED) mart ayı faiz kararı toplantısı 18 Mart 2025 Salı günü ve 19 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Toplantının ardından FED faiz kararını saat 22.00'da açıklayacak.
FED FAİZ KARARI NE OLACAK?
Bu hafta Fed'in faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısında yapacağı açıklamalarda bankanın projeksiyonlarına ve ülkedeki ekonomik gidişata ilişkin ipuçları aranacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in politika faizini bu haftaki toplantısında sabit tutacağına, yılın ilk faiz indirimini ise haziran ayında yapacağına kesin gözüyle bakılıyor.
FED OCAK AYI FAİZ KARARI NE OLDU?
Piyasaların merakla beklediği faiz kararını ABD Merkez Bankası Fed açıkladı. Enflasyonda yükseliş sinyalleri sezen ve yeni yönetimin agresif hamleleri nedeniyle Fed faizi oybirliğiyle yüzde 4.25-4.50 aralığında tutma kararı aldı.