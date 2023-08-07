Deyimler dünlük hayatta sıklıkla kullanılan söz öbekleridir. Kalıplaşmış söz öbekleri olarak da bilinen deyimler kendilerine özgü anlamlar taşır. Bazı deyimler eski kelimeler barındırdığı için anlamlarını bilmek güçtür. Türk Dil Kurumu (TDK)'nun deyimler sözlüğü bilmediğimiz deyimlerin anlamlarınu bulma ve öğrenmede büyük kolaylık sağlamakta. Deyimlerin anlamlarını öğrenerek Türkçe dilini daha iyi anlayabilecek ve kullanabilirsiniz. İşte sizler için derlediğimiz Türkçe'de en çok kullanılan bazı deyimlerin anlamları ve cümlede kullanılışları...