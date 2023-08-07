Abuk sabuk konuşmak
Abuk ve sabuk kelimeleri ile oluşturulan abuk sabuk konuşmak deyimi günümüzde yaygın olarak kullanılan deyimlerdendir. Peki TDK sözlüğüne göre abuk ve sabuk kelimelerinin anlamı nedir? Abuk sabuk konuşmak deyiminin anlamı ve cümlede kullanımı şöyledir.
ABUK SABUK KONUŞMAK DEYİMİNİN ANLAMI
Abuk Sabuk Konuşmak deyiminin anlamı:Düşünmeden, birbiriyle ilgisi olmayan, tutarsız, saçma sapan söz söylemek anlamında kullanılmaktadır. Manasız, yersiz, anlamsız, saçma konuşmak anlamlarına gelen bir deyimdir. Bocalayan, saçmalayan, kelimeleri karıştıran kişiler için kullanılır.
» Abuk sabuk kelimeleri bırak da doğru düzgün Türkçe konuşmayı öğren.
» İşin gücün abuk sabuk kelimeler söyleyip laf kalabalığı yapmak.
» Abuk sabuk işlerle ne işimiz olur, düzgün bir iş bakalım.
Deyim Nedir?
Duygu, düşünce ve durumları birkaç kelimeyle ifade eden kalıplaşmış özlü sözlere deyim denir
Deyimler, hem yazılarımıza hem de konuşmalarımıza derinlik katar
DEYİMLERİN ÖZELLİKLERİ
»En az iki sözcükten oluşur.
»Deyimler ilk anlamının dışında kullanılır.
»Kalıplaşmış sözlerdir. Herhangi bir değişikliğe uğramazlar.
»Kısa ve özlü sözlerdir.
»Genellikle mecaz anlam taşırlar
»Bir durumu yada olayı az sözle etkili bir biçimde belirtir.
»Atalarımızdan kalma sözlerdir.