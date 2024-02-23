"Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ayın kaçında yayınlanacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından AÖL sınavları uygulanacak. Sınavlardan önce kayıt yenileme süreci tamamlandı. Sınava katılım sağlayacak adaylar ise Açık Lise sınav giriş belgesini bekliyor. Peki Açık lise 2. dönem sınavları ne zaman, saat kaçta? Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav giriş belgesi ayın kaçında yayınlanacak?

AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEB'in yayımladığı takvime göre AÖL sınavları:





1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da olacak.





AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden sınav giriş belgelerini elde edecek.





AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yazılı sınavda sorulan sorular ve cevap anahtarları 21 Mart 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlanacak.



