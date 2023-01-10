Adana TOKİ kura sonuçları belli oldu| TOKİ Adana kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nca (TOKİ) başlatılan 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında Adana ve ilçelerinde inşa edilecek 6 bin 356 konut için kura çekimi başladı. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde noter huzurunda yapılan kura çekimine Adana Valisi Süleyman Elban, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir ve çok sayıda vatandaş katıldı.
ADANA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI BELLİ OLDU
TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başlayacak ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.
TOKİ ADANA KAZANANLAR İSİM LİSTESİ
ADANA TOKİ KURA CANLI YAYIN İZLE
TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.
ADANA TOKİ KURA CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ
TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.
TOKİ Adana kuraları 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek.