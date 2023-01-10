Adana TOKİ kura sonuçları belli oldu| TOKİ Adana kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı TOKİ İlk Evim İlk İş Yerim kapsamında Adana'da yapılan kura çekilişinde nefesler tutuldu. İmamoğlu, Kozan, Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan), Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık'ta inşa edilecek 6 bin 356 konut için yapılan kura çekilişinde kazanların isimleri de belli oldu. İşte arama motorlarında araştırılan Adana TOKİ kura çekiliş sonuçları, Adana TOKİ çekiliş sonuçları sorgulama ekranı | 1+1, 2+1, 3+1 TOKİ Adana kazananlar isim listesi belli oldu. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

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