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Adıyaman sahur vakti 2024 ne zaman, imsak saat kaçta?

Ramazan ayı, İslam dininin beş şartından biri olan orucun tutulduğu kutsal bir aydır. Ramazan, bereket, mağfiret ve manevi arınma ayı olarak kabul edilir. İmsakiye, Ramazan-ı Şerif boyunca her gün için iftar ve sahur vakitlerini gösteren bir tablodur. 2024 imsakiye sayesinde imsak kaçta, sabah ezanı saat kaçta okunacak? sorusunun cevabı öğrenilmekte. Ramazan imsakiyesi 2024 ile imsak, sahur vakti, iftar akşam ezan saati günlük olarak takip edilmekte. Peki Adıyaman için imsak, sahur vakti saat kaçta? İşte 2024 Adıyaman imsakiyesi...

13:49 - 10/03/2024 Pazar
Güncelleme: 13:49 - 10/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Adıyaman sahur vakti 2024
Adıyaman sahur vakti 2024
Ramazan imsakiyesi, on bir ayın sultanı ramazan ayında oruç ibadetini yerine getirecekler için imsak, iftar ve sahur vakti bilgilerine en hızlı ve en kolay ulaşabilmesine olanak sağlamaktadır. Adıyaman'da sahur kaçta bitiyor, imsak ne zaman sona eriyor? gibi soruların cevaplarına Adıyaman
sayfası üzerinden erişebilirsiniz. Peki Adıyaman sahur saati kaçta, imsak vakti ne zaman? İşte 2024
Adıyaman imsakiyesi.

Adıyaman Sahur Vakti 2024

Adıyaman sahur vakti kaçta, imsak vakti ne zaman? Bu sene ilk sahura 10 Mart Pazar gününü 11 Mart Pazartesi gününe bağlayan gece kalkılacak. Adıyaman'da ilk imsak 05:17’de bitecek. Adıyaman Ramazan imsakiyesi imsak ve sahur vakitleri ve detaylarına aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sahur ne demektir?

Sözlükte "sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri" anlamındaki seher kelimesiyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmaya hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır.

İmsak nedir? Ne zaman başlar?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır.

Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir.

Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187).

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Bitlis sahur vakti saat kaçta?