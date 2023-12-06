"Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aralık ayı sosyal yardım paraları yattı mı?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aile Destek Programı ödemelerine 2024'te yapılacak olan zam da merak edilen diğer bir konu. Aralık ayı Aile destek ödemeleri başlıyor. Peki, Aile destek ödemeleri ne zaman yatacak 2023? Aralık ayı sosyal yardım paraları yattı mı?

ARALIK AYI AİLE SOSYAL YARDIM PARALARI NE ZAMAN YATACAK 2023?





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen destek ödemelerinin 15 Aralık'a kadar hesaplara aktarılması bekleniyor.





Bilindiği üzere Aile destek ödemeleri, 850 ile 1.250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere hesaplara yatırılıyor. Aile sosyal yardım paralarına, 2024 memur zammı doğrultusunda zam yapılacak.

AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN ZAMLI YATACAK?





Aile Destek Programı ödemelerine 2024 yılı için yapılacak olan zam sonrası Ocak ayında yatırılması bekleniyor.





Geçtiğimiz yıl 2023 Ocak ayı ödemeleri yılbaşı nedeniyle 2022 Aralık ayında hesaplara yatırılmıştı. Bu tarihler göz önünde bulundurulduğunda Ocak ayı Aile destel paralarının 2023 Aralık ayı sonunda yatırılması bekleniyor.

2024 AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?





Ocak 2024 yüzde 15'lik toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı neticesinde memur maaşlarının yüzde 40 civarında artması bekleniyor. Bu bilgiden hareketle, aile destek ödemelerinin de devam etmesi halinde bu oran üzerinden artması bekleniyor.

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ UZATILDI





Bilindiği üzere; Aile Destek Programı ödemeleri 850 TL ile 1.250 TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle gerçekleştirilecekti.



