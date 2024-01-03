"Aile Destek Ocak ayı zamlı ödemeler ne zaman yatacak? Sosyal yardım ödemeleri bu ay zamlı mı yatacak?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşçi, işveren ve hükümet tarafının bulunduğu toplantı sonrasında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan, asgari ücrete yüzde 49.11 oranında zam yapıldığını ve 2024 yılı için asgari ücretin 17 bin 2 liraya yükseltildiğini söyledi. Bu gelişme sonrası Aile Destek Programı ödemelerine zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki,

AİLE DESTEK PROGRAMI ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan Aile Destek Programı ödemeleri, 4 farklı gelir aralığı için farklı yardım tutarları ile aylık olarak hak sahiplerine ödeniyor.





Aile Destek Programı ödemelerine henüz zam gelmedi. Söz konusu ödemelerin artış tutarı ile asgari ücret zammı arasında bir bağ bulunmuyor.





Bu kapsamda kamu kurumları ya da yetkili kişilerden açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

GÜNCEL AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?

Aile Destek Programı ödemeleri hane başına düşen aylık gelir aralığına göre ödeme tutarları şu şekilde:





450 TL ve altı olanlar: 1.250 TL





450 TL üzeri - 911,15 TL ve altı olanlar: 1.100 TL





911,15 TL üzeri - 1372,30 TL ve altı olanlar: 950 TL



